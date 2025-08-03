الأحد 03 أغسطس 2025
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محافظات

رفع الرايات الحمراء بالقطاع الغربي من شواطئ الإسكندرية

شواطئ الإسكندرية
شواطئ الإسكندرية

 شهدت شواطئ محافظة الإسكندرية، اليوم، إقبالًا ضعيفًا من المواطنين، رغم الأجواء الصيفية التي تسود المدينة والطقس الحار.

 ورفعت الإدارة الرايات الخضراء في الشواطئ التى اكتملت بها حواجز الأمواج ورفع الرايات الصفراء في بعض شواطئ القطاع الشرقي،في حين رُفعت الرايات الحمراء على شواطئ القطاع الغربي، بسبب نشاط بسيط في حركة الرياح. 

 

وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، استمرار حملاتها التفتيشية اليومية، حيث انتشر مفتشوها على امتداد الشواطئ، للتحقق من التزام الشواطئ بالأسعار الرسمية للتذاكر، والتأكد من مطابقة عدد التذاكر لعدد الرواد الفعلي، ومنع أي محاولات لفرض رسوم غير قانونية، مثل الإكراميات أو رسوم إضافية.

كما تم التأكيد على مجانية استخدام دورات المياه ووحدات تغيير الملابس، ومتابعة نظافتها بشكل دوري، فضلًا عن متابعة توافر عناصر الإنقاذ، من مسعفين، وعمال أبراج، ومراقبة التزام المستخدمين بارتداء سترات النجاة عند استخدام البدالات المائية. 

وناشدت الإدارة المواطنين ضرورة المساهمة في الحفاظ على نظافة الشواطئ، من خلال الالتزام بإلقاء القمامة والمخلفات في الصناديق المخصصة لذلك، للحفاظ على المظهر الحضاري للشواطئ.

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للسياحة والمصايف الشواطئ الاسكندرية

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