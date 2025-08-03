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رياضة

بعد أزمة القيد في النادي، كم يبلغ راتب وسام أبو علي مع كولومبوس كرو الأمريكي؟

وسام أبو علي، فيتو
وسام أبو علي، فيتو

يواجه المهاجم الدولي الفلسطيني وسام أبو علي، نجم النادي الأهلي السابق والمنضم حديثا لصفوف كولومبوس كرو الأمريكي، أزمة مفاجأة قد تبعده عن قائمة فريقه قبل أن يلعب.

وأعلن نادي كولومبوس كرو ضم الدولي الفلسطيني وسام أبو علي بعقد يمتد حتى 2027 مع خيار التجديد لموسم إضافي، وكشفت تقارير أن الاتفاق تم مقابل 7.5 مليون دولار بالإضافة إلى مليون دولار كحوافز و10% من إعادة البيع.

راتب وسام أبو علي مع كولومبوس كرو الأمريكي 

وكشف موقع (tipsbladet) الدنماركي أن راتب وسام أبو علي مع نادي كولومبوس كرو الأمريكي سيتراوح بين 11.8 مليون دولار لـ 13.3 مليون دولار خلال 3 مواسم ونصف الموسم.

طرابزون سبور يسعى لاستعارة وسام أبو علي 

ولكن فجأة ودون مقدمات لم يظهر اللاعب مع ناديه في مباريات الدوري الأمريكي، حيث كشف موقع (Kuzey Ekspres) التركي، اقتراب نادي طرابزون سبور من التعاقد مع وسام أبو علي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، على سبيل الإعارة، بسبب تعثر قيد اللاعب في قائمة كولومبوس كرو.

وأشارت التقارير إلى أن النادي الأمريكي يواجه صعوبة في تسجيل وسام ضمن قائمته، بسبب قيود سقف الرواتب المفروضة في الدوري الأمريكي لكرة القدم، وتشترط القواعد الحالية رحيل أحد اللاعبين لإفساح المجال أمام قيد الصفقة الجديدة.

يذكر أن وسام أبو علي صاحب الـ 26 عاما خاض مع الأهلي 60 مباراة سجل 38 هدفا وصنع 10 وتوج بلقب هداف الدوري المصري الممتاز في موسم 2023-2024.

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