رئيس فيتنام يصل مصر للقاء السيسي ومدبولي

وصل قبل قليل رئيس فيتنام لونج كونج، إلى مصر بهدف تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، فضلا عن تناول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفتح مرحلة جديدة من التعاون، وخاصة في الاقتصاد والتجارة بين فيتنام ومصر.

رئيس فيتنام يزور مصر

ومن المقرر أن يجرى الرئيس الفيتنامي محادثات رفيعة المستوى مع الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير العلاقات بين البلدين.

برنامج عمل رئيس فيتنام

كما يلتقى رئيس فيتنام أيضا مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ورئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ورئيس مجلس النواب الدكتور حنفى الجبالى.

كما يزور مقر جامعة الدول العربية، ويلقى خطابا سياسيا بالإضافة إلى ذلك يلتقى الرئيس مع مسؤولى السفارة الفيتنامية، بالإضافة إلى الفيتناميين المقيمين والدارسين والعاملين فى مصر.

وتعد الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس لونج كونج إلى مصر توضح سياسة فيتنام الثابتة المتمثلة في إعطاء أهمية دائمة للعلاقات مع الشركاء الودودين التقليديين في أفريقيا والرغبة في خلق اختراق ورفع مستوى العلاقات، وإنشاء إطار تعاون جديد بين فيتنام ومصر وفتح صفحة جديدة في العلاقات التعاونية بين فيتنام ومصر وتعزيز التعاون مع الاقتصادي وفقا لإمكانات واحتياجات التنمية لصالح شعب البلدين، ومن أجل السلام والتنمية في المنطقة والعالم.

ومن جانبه، أكد سفير فيتنام في نجوين هوي ذونج تميز العلاقات بين فيتنام ومصر، مشيرا إلى أن الشعب الفيتنامي ينظر بعين التقدير لجهود مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في دعم السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وإنهاء التوترات في هذا الجزء من العالم، بنفس القوة التي تسير بها مصر بقيادة الرئيس السيسي على طريق التقدم والتحديث والتعاون البناء مع العالم.

وقال السفير الفيتنامي في تصريحات: إن للبلدين علاقات متميزة منذ عام 1963 وأن مصر قدمت الدعم الكامل لفيتنام حتى الآن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.