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اقتصاد

ارتفاع التفاح وانخفاض العنب، سعر الفاكهة اليوم في سوق العبور

سعر الفاكهة اليوم،
سعر الفاكهة اليوم، فيتو

سعر الفاكهة اليوم، سجلت أسعار الفاكهة في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين، الموافق 4 أغسطس 2025، تباينًا ملحوظًا، في أكبر أسواق الجملة في محافظات القاهرة الكبرى.


أسعار الفاكهة اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الفاكهة اليوم الإثنين 4 أغسطس يوليو 2025، في سوق العبور للجملة في السطور الآتية:

<strong>سعر الفاكهة اليوم</strong>
سعر الفاكهة اليوم

سعر كيلو العنب البناتي الأصفر

  • تراوح سعر كيلو العنب بناتي أصفر من 18 إلى 25 جنيهًا، بانخفاض 3 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر عنب بناتي أحمر من 18 إلى 25 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 3 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوحت أسعار العنب كرمسن من 20 إلى 28 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.
  • تراوحت سعر عنب رومي أحمر من 14 إلى 20 جنيهًا.
  • تراوح سعر العنب الأسود بين 20 إلى 28 جنيهًا للكيلو، بانخفاض  جنيهين عن سعره السابق.
<strong>سعر الفاكهة اليوم</strong>
سعر الفاكهة اليوم

سعر الفاكهة اليوم 

  • تراوح سعر كيلو التفاح بلدي من 20 إلى 40 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو  التفاح المستورد من 50 إلى 100 جنيه.
  • تراوح سعر بلح سيوي من 40 إلى 70 جنيهًا.
  • تراوح سعر تين برشومي من 20 إلى 28 جنيهًا.
  • تراوح سعر جوافة بين 14 و30 جنيهًا.
  • تراوح سعر رمان بين 15 و21 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو كنتالوب من 5 إلى 8 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو شمام من 6 إلى 14 جنيها.
<strong>سعر الفاكهة اليوم</strong>
سعر الفاكهة اليوم

أسعار البطيخ اليوم 

  1. تراوح سعر بطيخ وزن 10 كيلوجرامات من 80 جنيهًا إلى 100 جنيه.
  2. تراوح سعر بطيخة وزن 8 كيلوجرامات من 48 جنيهًا إلى 64 جنيهًا.
  3. تراوح سعر البطيخ وزن 6 كيلوجرامات من 24 إلى 36 جنيهًا.

أسعار الخوخ والبرقوق

  1. بلغ سعر كيلو خوخ مستورد نحو 60 جنيهًا.
  2. بلغ سعر كيلو برقوق مستورد نحو 60 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كمثرى خشابي من 20 إلى 35 جنيهًا للكيلو.
  4. تراوح سعر كمثرى ثلاجة من 30 إلى 40 جنيهًا للكيلو.
<strong>سعر الفاكهة اليوم</strong>
سعر الفاكهة اليوم

سعر الموز البلدي

  • تراوح سعر موز بلدي من 17 إلى 27 جنيهًا للكيلو.
  • تراوحت أسعار الموز المستورد من 40 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو الموز بيكو من 33 إلى 37 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو موز مغربي من 25 إلى 31 جنيهًا.

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