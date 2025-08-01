الجمعة 01 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر الفاكهة اليوم الجمعة، ارتفاع 4 أصناف منها العنب وانخفاض التين البرشومي

سعر الفاكهة اليوم،
سعر الفاكهة اليوم، فيتو

سعر الفاكهة اليوم، سجلت أسعار الفاكهة في سوق العبور للجملة اليوم الجمعة، الموافق 1 أغسطس 2025، تباينًا ملحوظًا، في أكبر أسواق الجملة في محافظات القاهرة الكبرى.


أسعار الفاكهة اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الفاكهة اليوم الجمعة 1 أغسطس يوليو 2025، في سوق العبور للجملة في السطور الآتية:

<strong>سعر الفاكهة</strong>
سعر الفاكهة اليوم

سعر كيلو العنب البناتي الأصفر

  • تراوح سعر كيلو العنب بناتي أصفر من 18 إلى 28 جنيهًا.
  • تراوح سعر عنب بناتي أحمر من 18 إلى 28 جنيهًا للكيلو.
  • تراوحت أسعار العنب كرمسن من 20 إلى 30 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.
  • تراوحت سعر عنب رومي أحمر من 15 إلى 21 جنيهًا.
  • تراوح سعر العنب الأسود بين 20 إلى 30 جنيهًا للكيلو، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.
<strong>سعر الفاكهة</strong>
سعر الفاكهة اليوم

سعر الفاكهة اليوم 

  • تراوح سعر كيلو التفاح بلدي من 20 إلى 38 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو  التفاح المستورد من 50 إلى 100 جنيه.
  • تراوح سعر بلح سيوي من 40 إلى 70 جنيهًا.
  • تراوح سعر تين برشومي من 20 إلى 28 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.
  • تراوح سعر جوافة بين 15 و30 جنيهًا.
  • تراوح سعر رمان بين 15 و20 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو كنتالوب من 5 إلى 8 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو شمام من 6 إلى 14 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
<strong>سعر الفاكهة</strong>
سعر الفاكهة اليوم

أسعار البطيخ اليوم 

  1. تراوح سعر بطيخ وزن 10 كيلوجرامات من 80 جنيهًا إلى 100 جنيه.
  2. تراوح سعر بطيخة وزن 8 كيلوجرامات من 48 جنيهًا إلى 64 جنيهًا.
  3. تراوح سعر البطيخ وزن 6 كيلوجرامات من 24 إلى 36 جنيهًا.

 

أسعار الخوخ والبرقوق

  1. تراوح سعر كيلو خوخ بلدي عريشي من 30 إلى 60 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو برقوق هوليو من 40 إلى 60 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كمثرى خشابي من 20 إلى 35 جنيهًا للكيلو.
  4. تراوح سعر كمثرى ثلاجة من 30 إلى 40 جنيهًا للكيلو.
<strong>سعر الفاكهة</strong>
سعر الفاكهة اليوم

سعر الموز البلدي

  • تراوح سعر موز بلدي من 17 إلى 27 جنيهًا للكيلو.
  • تراوحت أسعار الموز المستورد من 40 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو الموز بيكو من 33 إلى 37 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو موز مغربي من 25 إلى 31 جنيهًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسعار الفاكهة سعر الفاكهة سعر الفواكه اسعار الفواكه سعر المانجو اسعار المانجو أسعار الفراولة سعر البطيخ سعر البرتقال اسعار البرتقال سعر التفاح سعر العنب أسعار العنب سعر الموز أسعار الموز سعر التين سوق العبور سعر الجوافة سوق العبور اليوم

الأكثر قراءة

توقيع الكشف الجنائي على البلوجر أم مكة والمذيعة علا شوشة بقسم ثالث أكتوبر

لحظة الانفجار في حفل محمد رمضان بالساحل الشمالي (فيديو)

ارتفاع عدد مصابي حفل محمد رمضان إلى 6 أشخاص والتحريات تكشف السبب (صور)

غير مسبوقة وتشمل جميع مشتقاته، تعرف على نسبة الزيادة القادمة في أسعار البنزين

منظم حفل الساحل بعد ضبطه: اللي حصل مش محاولة لاغتيال محمد رمضان وحرام أنا اللي أشيلها

هروب صاحب شركة الفاير وركس المتورطة في حادث حفل محمد رمضان بالساحل والأمن يبحث عنه

محمد رمضان يعلن وفاة أحد العاملين بحفل الساحل والأمن يضبط المتهمين (صور)

التحفظ على ياسر الحريري منظم حفل محمد رمضان في بورتو الساحل الشمالي

خدمات

المزيد

لطلاب المرحلة الأولى، موعد فتح تحويلات تقليل الاغتراب 2025 أمام الطلاب

أحدث تطورات أسعار الحديد في مصر اليوم الخميس 31-7-2025

سعر القصدير اليوم الخميس

140 ألف جنيه للسلندرات، سعر الألومنيوم اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

بعد انتقاله إلى الاتفاق السعودي.. أرقام أحمد حسن كوكا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 1 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 1 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

عالم بالأوقاف: الأب الذي يرفض الشرع ويصر على قائمة المنقولات آثم

المزيد
الجريدة الرسمية
ads