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أخبار مصر

برواتب تصل لـ 350 دينارا، فرص عمل جديدة في الأردن

محمد جبران وزير العمل،فيتو
محمد جبران وزير العمل،فيتو
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أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الأحد عن توفير 7 فرص عمل جديدة للشباب المصري في 3 شركات أردنية، تشمل مجالات الصناعات الغذائية وصناعة الأثاث المكتبي والمطابخ، وذلك برواتب تتراوح بين 290 إلى 350 دينارا أردنيا.

وتضمنت الفرص المتاحة ما يلي: 3 عامل صناعة أجبان الزور بيلا والمطبوخة، براتب 290 - 295 دينارا أردنيا، و3 عامل صناعة صناعة المواسير الأسمنتية والمنتجات الأسمنتية، براتب 290 - 350 دينارا أردنيا، وعدد 1 نجار اثاث، بخبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال الأثاث الخشبي والأبواب والمطابخ، براتب من 290 إلى 300 دينار أردني.

 

وزارة العمل، فيتو 
وزارة العمل، فيتو 

وقالت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل: إن هذه الفرص تأتي استكمالًا للاتفاق المبرم بين وزيري العمل في مصر والأردن لتفعيل الربط الإلكتروني بين البلدين، بما يسهم في تسهيل إجراءات استقدام العمالة المصرية، والحد من ظاهرة السمسرة

كما أكدت الوزارة أن الفرص تتضمن امتيازات اجتماعية وصحية، ودعت الشباب الراغب في التقديم إلى التسجيل من اليوم الأحد الموافق 3 أغسطس 2025 ولمدة 5 أيام، من خلال الرابط التالي هنا.
 

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