الجمعة 23 مايو 2025
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خارج الحدود

الجيش السوداني يعلن السيطرة على مدينة الدبيبات في ولاية جنوب كردفان

الجيش السوداني
الجيش السوداني

أعلن الجيش السوداني السيطرة على مدينة الدبيبات في ولاية جنوب كردفان.

الجيش السوداني يعلن العثور على مقابر جماعية تضم أكثر من 400 جثة في أم درمان

في أحدث هجوم على مدينة الفاشر شمالي دارفور، قتل ثمانية أشخاص على الأقل وأصيب آخرون، في هجوم نفذته قوات الدعم السريع على قرى الريف الغربي للمدينة.

وجددت قوات الدعم السريع هجماتها على قرى قولو  وشقرة، مما أسفر عن إصابة أكثر من 15 شخصا.

وأضرمت القوات النار في قريتين وأفرغتهما بالكامل من سكانهما، وطالبت ما تبقى من السكان بالنزوح نحو مناطق كورما وطويلة، التي تخضع لسيطرة حركة تحرير السودان.

وأعلن الجيش السوداني، امس الخميس، العثور على مقابر جماعية تضم جثث أكثر من 400 شخص من ضحايا قوات الدعم السريع في جنوب أم درمان بولاية الخرطوم.

وتعد هذه المقابر ثاني أكبر مقابر جماعية يعثر عليها الجيش، بعد اكتشافه في مارس الماضي مقبرة تضم ما لا يقل عن 550 جثة شمالي الخرطوم بحري.

وفي بيان لها، حذرت شبكة أطباء السودان من تفشي وباء الكوليرا في الخرطوم، بالتزامن مع انقطاع الكهرباء وتلوث المياه، مما يهدد بكارثة صحية.

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الجيش السوداني مدينة الدبيبات جنوب كردفان ولاية جنوب كردفان

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