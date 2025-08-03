تعرف على لجنة الرئيس السيسي في انتخابات الشيوخ 2025

تنطلق غدًا عملية تصويت المصريين في الداخل بانتخابات مجلس الشيوخ 2025 حيث تبدأ في التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء على مدار اليوم.

انتخابات مجلس الشيوخ 2025

وتسلم القضاة من هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة الأوراق الانتخابية وبطاقات الاقتراع من 27 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية للتوجه بها مقار اللجان التي يشرفون فيها على تصويت الداخل.

لجنة مدرسة الشهيد مصطفي يسري أبو عميرة

ووفقا للرقم القومي للرئيس عبد الفتاح السيسي، كشف الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات عن أن الرئيس السيسي له حق الانتخاب في لجنة مدرسة الشهيد مصطفي يسري أبو عميرة محافظة القاهرة قسم مصر الجديدة 8 شارع رمسيس بجوار نفق الميرغني، كما سيتاح يوم الاقتراع رقم اللجنة الفرعية ورقم الرئيس في الكشوف الانتخابية.

رئيس النواب يدعو للمشاركة في الاستحقاق الدستوري المتعلق بانتخابات مجلس الشيوخ 2025

ووجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رسالة إلى المواطنين بأهمية المشاركة في الاستحقاق الدستوري المتعلق بانتخابات مجلس الشيوخ 2025.

جاء ذلك خلال لقائه المحررين البرلمانيين في مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي بدأ الانتقال للعمل فيه رسميا.

وشدد رئيس النواب على دور وسائل الإعلام في حث المواطنين على المشاركة الإيجابية في انتخاب مجلس الشيوخ بحرية تامة.

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن حق الترشح وحق الانتخاب التزام دستوري على كل مواطن، مشيرا إلى أن مشاركة المواطنين في الاستحقاق الانتخابي، دلالة على دعم الشعب المصري لمؤسساته الدستورية والتشريعية.

وقال رئيس النواب: مجلس الشيوخ يثري الحياة النيابية في إضفاء مزيد من التدقيق في التشريعات، فضلا عن دوره البحثي من خلال عرض العديد من المشروعات.

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن مجلس الشيوخ له العديد من الإسهامات في إصدار التوصيات للحكومة، انطلاقا من الدراسات وطلبات المناقشة العامة.

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