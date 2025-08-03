تعرض الفنان أسامة الساهر لوعكة صحية شديدة

أعلن المغني سمسم شهاب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عن تعرض الفنان ومؤدي المهرجانات أسامة الساهر لوعكة صحية شديدة، مطالبًا من متابعيه ومحبيه الدعاء له.

فكتب شهاب في منشوره “بالله عليكم أسألكم الدعاء للنجم الجميل أسامة الساهر فهو فى حالة مرضية صعبة ومحتاج للدعاء”

وتابع المغني: “أسامة فى مكانة ابني وغالى عندى غلاوة الابن ويعلم الله مدى همى وحزنى ويعلم الله بدعائى له ولكل مريض يتألم اللهم اشفه وعافه واشف كل مريض يارب”.

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