شركة مياه الإسكندرية تنفذ خط مياه بقرية نصر صالح

قامت شركة مياة الشرب بالإسكندرية بتنفيذ مشروع مد خط مياه جديد بقرية نصر صالح التابعة لمنطقة مُحسن، بطول 522 مترًا باستخدام مواسير قطر 6 بوصة.

ياتى ذلك في إطار التعاون المثمر بين شركة مياه الشرب بالإسكندرية ومؤسسات المجتمع المدني، وضمن بروتوكول التعاون الموقع مع جمعية كتر خيرك الخيرية (المشهرة برقم 4393 لسنة 2023)،

ويهدف المشروع إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للأهالي، حيث يخدم عددًا من الأسر الأولى بالرعاية، إضافة إلى المسجد الرئيسي بالقرية، بما يسهم في تخفيف المعاناة اليومية وتوفير مياه شرب نقية وآمنة لسكان المنطقة.

ويأتي هذا المشروع في ضوء توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالمناطق الأكثر احتياجًا، وتحقيق رؤية الدولة نحو حياة كريمة لكل مواطن، ودعمًا للجهود المشتركة مع المجتمع المدني لتحقيق التنمية المستدامة في القرى والمناطق المحرومة من الخدمات.

وفي هذا السياق، صرّح المهندس أحمد جابر، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالإسكندرية والعضو المنتدب، أن الشركة تولى اهتمامًا بالغًا بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لدعم المشروعات الخدمية في المناطق الأشد احتياجًا، ويُعد مشروع خط مياه قرية نصر صالح نموذجًا لهذا التعاون البناء، الذي يجسّد معاني المسؤولية المجتمعية والتكامل بين القطاعين العام والأهلي من أجل خدمة المواطن، ونؤكد استمرارنا في تبني ودعم مثل هذه المبادرات التي تُسهم في تحسين مستوى المعيشة وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات.”

وتؤكد شركة مياه الشرب بالإسكندرية استمرارها في مد جسور التعاون مع المجتمع المدني، من خلال إدارات التوعية والمشاركة المجتمعية، تنفيذًا لاستراتيجيتها في الوصول بالخدمة إلى جميع المواطنين بكفاءة وجودة

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