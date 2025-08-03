20% زيادة في نمو مبيعات ألفا روميو مقارنة بالنصف الأول من عام 2024

استعرضت ألفاروميو نموها حجم مبيعاتها خلال النصف الأول من 2025، والذي حقق زيادة بنسبة 20% في عدد التسجيلات مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، مؤكدةً الاتجاه الإيجابي من حيث الأحجام وترسيخ الحصة السوقيةً.

ويعكس هذا الإنجاز نجاح مجموعة الطرازات الشاملة التي تعززت أكثر مع الطراز المدمج الجديد Junior، الذي حظي بترحيب واسع وأكد قدرة ألفا روميو على التطور مع الحفاظ على جوهرها المتمثل في الروح الرياضية والخبرة الإيطالية.



من جانبه، قال سانتو فيكيلي، الرئيس التنفيذي لألفا روميو: "إن مبيعات السيارات تميزت الأشهر الستة الأولى من العام بنمو متوازن نتيجة التخطيط القوي والعرض التجاري الشامل. ومع أكثر من 45,000 طلب، تمثل Alfa Romeo Junior القوة الدافعة الرئيسية لمجموعة الطرازات التي، إلى جانب Tonale وGiulia وStelvio، تواصل تجسيد روح العلامة في قطاعاتها.



في أوروبا، ارتفعت التسجيلات بنسبة 33.3% على أساس سنوي، ما عزز من حضور العلامة التجارية وأكد الاتجاه الواضح للنمو. وقادت بعض الأسواق الرئيسية هذا الأداء، بما في ذلك فرنسا بزيادة قدرها +51% مع تصدر Junior لفئتها، والمملكة المتحدة بزيادة قدرها +50%، وإيطاليا بنسبة +35%، وأخيرًا هولندا بنمو هائل بلغ 200%.



ألفا روميو في أمريكا الجنوبية

كما تسارعت وتيرة ألفا روميو بقوة في أمريكا الجنوبية بزيادة قدرها 63% مقارنةً بالنصف الأول من عام 2024، مؤكدةً الاهتمام المتزايد بطرازات العلامة التجارية في منطقة ذات إمكانات عالية، أما في أمريكا الشمالية، فقد سجلت التسجيلات تراجعًا في ظل سياق متغير تتعامل معه العلامة باستراتيجية موجهة ورؤية استباقية، لاقتناص فرص نمو جديدة.



وفي منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا (MEA)، تواصل ألفا روميو ترسيخ حضورها بزيادة سنوية قدرها 34% في التسجيلات.



وأخيرًا، في منطقة الهند وآسيا والمحيط الهادئ، تواصل العلامة استثماراتها لتعزيز وجودها. ففي يونيو، تم تقديم Junior في اليابان، على أن يتم إطلاقها قريبًا في أستراليا.

وستبدأ العلامة قريبًا في ماليزيا وتايوان، لتدشن مرحلة جديدة من التوسع في المنطقة. ومع انتظار هذه التطورات، شهد الأداء في النصف الأول تراجعًا طفيفًا، بينما بقي الأداء مستقرًا في الصين مقارنةً بعام 2024.



سيارة Junior

ويقود النمو سيارة Junior: فمنذ إطلاقها في 38 دولة خلال بضعة أشهر فقط، تجاوز عدد الطلبات 45,000 طلب، منها 17% للنسخة الكهربائية بالكامل. تتوفر Junior في نسخ Elettrica Veloce بقوة 280 حصانًا، وElettrica بقوة 156 حصانًا، وIbrida بقوة 145 حصانًا مع نسخة Q4، كأكثر استجابة شاملة في الفئة، مع إعادة تفسير روح العلامة بشكل مدمج ومتاح.

ولا يزال طراز Tonale يلعب دورًا استراتيجيًا ضمن مجموعة ألفا روميو ويظل معيارًا في قطاع سيارات الـ C-SUV الفاخرة، بفضل توازنه بين الرياضية والكفاءة والمواصفات التقنية المتقدمة. كما سجل كل من Giulia وStelvio نتائج إيجابية، مواصلين تجسيد جوهر الرياضية الخاص بألفا روميو في فئاتهم.



في النصف الأول من عام 2025، أكدت ألفا روميو قدرتها على مواكبة تطور السوق مستندةً إلى إرثها من الرياضية، والتميز الإيطالي، والابتكار، إنجاز ملموس يُترجم إلى نمو متوازن في التسجيلات على نطاق عالمي، مما يجعل هذا العام – الذي تحتفل فيه العلامة بذكرى تأسيسها الـ 115 – أكثر أهمية، محطة كبرى لا تتباهى بها سوى قلة من صانعي السيارات حول العالم، وتُعاش بالشغف والروح الرياضية التي تُميز هوية علامة بيسكيوني منذ عام 1910.

أبرز اللحظات الأيقونية خلال النصف الأول من العام

ومن أبرز اللحظات الأيقونية خلال النصف الأول من العام اختبار الأداء الديناميكي لطراز 33 Stradale الجديد في حلبة Balocco Proving Ground، وإطلاق كتاب Alfa Romeo 33 Stradale الذي تم تقديمه في حدث حصري خلال FuoriConcorso 2025. ولا تقل إثارةً عن ذلك التجمع الدولي الكبير في Arese الذي جمع آلاف المعجبين والنوادي من جميع أنحاء العالم. كما أعلنت العلامة عن شراكات عالمية جديدة كبرى: Luna Rossa – والتي ستخوض العلامة من خلالها تحدي كأس أمريكا الـ 38، وياسمين بوليني، أيقونة التنس العالمية في دورها كسفيرة علامة ألفا روميو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.