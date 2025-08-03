من التعذيب إلى قفص الاتهام: أب بالشرقية يواجه تهمة الاتجار بطفليه

شهدت محافظة الشرقية جريمة مروّعة أثارت غضب الرأي العام، بعدما أقدم أب على تعذيب طفليه وإحداث إصابات خطيرة بهما، واستغلالهما في أعمال التسول، في واقعة وُصفت بأنها "اتجار في البشر".

تفاصيل الواقعة التي هزت الرأي العام الشرقاوي

وتعود تفاصيل القضية إلى إخطار تلقته الأجهزة الأمنية بالشرقية من مركز شرطة الإبراهيمية في شهر فبراير من العام الحالي، بشأن بلاغ تقدمت به ربة منزل – جدة الطفلين من الأم – تتهم فيه "علي ر" (35 عامًا، عامل) بتعذيب نجليه "أ" و"أ" (11 عامًا).

التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة

وكشفت التحقيقات أن المتهم اعتدى على طفلته باستخدام سيخ حديد، ما تسبب في إصابتها بغرغرينة في الساق اليمنى تهدد ببترها، كما أحدث إصابات متفرقة بجسد شقيقها، بغرض استغلالهما في التسول.

القبض على المتهم

وتبين أن الطفلين يعيشان مع والدهما منذ انفصال والدتهما، فيما ألقت قوات الشرطة القبض على المتهم، وجرى تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة بمحافظة بالشرقية التي أمرت بحبسه، قبل أن تُصدر قرارها بإحالته للمحاكمة الجنائية.

العقوبة القانونية

وقال الخبير القانوني والمحامي حسام حسن الجعفري، إنه لا توجد مادة فى قانون العقوبات تتعلق بفرض عقوبة على من يرتكب أفعال تعذيب للأطفال، ما ساهم فى هروب الجناة من جرائمهم، وارتفاع هذا النوع من الجرائم، لكن أشار إلى وجود اتفاقية حقوق الطفل التى وقعت عليها مصر، مطالبا بتفعيلها لحماية الأطفال.

ووفقا لـ"الجعفرى"، أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وضح أن للطفولة الحق في رعاية ومساعدة خاصتين، وتلك الاتفاقية صدقت عليها مصر، وطبقا للقانون الدولي فإن الاتفاقيات التي يتم التصديق عليها تأخذ حكم القانون المحلي، وتكون جزء من النسيج التشريعي للدولة المصدقة عليها والأسرة، باعتبارها الوحدة الأساسية للمجتمع والبيئة الطبيعية لنمو ورفاهية جميع أفرادها وبخاصة الأطفال، ينبغي أن تولى الحماية والمساعدة اللازمتين لتتمكن من الاضطلاع الكامل بمسؤولياتها داخل المجتمع، حيث نصت المادة الأولى من الاتفاقية أن الطفل الإنسان الذي لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه.

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