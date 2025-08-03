الأحد 03 أغسطس 2025
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خارج الحدود

وزير الإسكان يزف بشرى سارة للمصريين بالخارج (صور)

الدكتور شريف الشربينى،
الدكتور شريف الشربينى، وزير الاسكان، فيتو

قال الدكتور شريف الشربينى، وزير الإسكان، أنه تم إنشاء 22 مدينة ذكية ويتم العمل على القضاء على المناطق العشوائية وأحياء المناطق العريقة والتاريخية. 

جاء ذلك خلال كلمته في فعاليات النسخة السادسة من مؤتمر المصريين بالخارج اليوم بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة والذي تستمر فعالياته يومي 3 و4 أغسطس 2025 بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة عدد من الوزراء والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية وبحضور ممثلي الجاليات المصرية بالخارج من كل أنحاء العالم.

ونوه إلى المشاريع التي تقدمها وزارة الإسكان على شكل مبادرات للمصريين بالخارج، مشيرا إلى مبادرة بيت الوطن ومبادرة بيتك فى مصر منوها إلى انه تم الحديث عن خصم 3 ‎%‎ والتسديد على مدة 10 سنوات. 

وأعلن عن وزير الإسكان عن بشرى سارة للمصريين بالخارج تشمل طرح جديد فى المدن الساحلية للمصريين في الخارج خلال سبتمبر المقبل ويليها طروحات في شهر أكتوبر ثم في شهر نوفمبر.

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الدكتور شريف الشربينى وزير الاسكان مؤتمر المصريين بالخارج

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