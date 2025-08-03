الأهلي يحسم مصير محمد الشناوي

الدوري المصري ، حسم مصدر داخل الأهلي مصير محمد الشناوي كابتن الفريق بعد التقارير التي تحدثت عن إمكانية خروجه لخوض تجربة احترافية في الدوري السعودي.

وقال: إن الشناوي مستمرًّا في صفوف الأهلي ولن يرحل كما تردد، خاصة أن اللاعب دوره مهم خارج الملعب أيضا أكثر من دوره داخله، ومن ثم فاللاعب مستمر في الأهلي.

ويستهل الأهلي مشواره في مسابقة الدوري الممتاز، بمواجهة مودرن سبورت على استاد القاهرة الدولي السبت الموافق 9 أغسطس، بينما يلتقى بالجولة الثانية نظيره فاركو على استاد القاهرة.

موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت

وتقام مباراة الأهلي ومودرن سبورت في الثامنة مساء السبت القادم، وتنقل عبر قناة اون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.

وينتظر النادي الأهلي في أول 10 مباريات بالدوري، مواجهات قوية، حيث يلتقي مع بيراميدز في الجولة الخامسة على استاد القاهرة الدولي، بينما يلتقي الزمالك في الجولة التاسعة.

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