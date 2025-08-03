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رياضة

رضا سليم لاعب الأهلي يعود لحسابات سيراميكا

رضا سليم لاعب الأهلي،
رضا سليم لاعب الأهلي، فيتو

الدوري المصري، قال مصدر داخل الأهلي إن المغربي رضا سليم عاد من جديد للدخول في حسابات سيراميكا لتدعيم صفوفه الموسم القادم، مؤكدا أن الاتصالات تجددت بين الناديين. 

وأوضح أن اللاعب المغربي اشترط الحصول على نفس راتبه السنوي مع الأهلي حال رحيله إلى سيراميكا والذي يقترب من 700 ألف دولار. 

ويستهل الأهلي مشواره في مسابقة الدوري الممتاز، بمواجهة مودرن سبورت على استاد القاهرة الدولي السبت الموافق 9 أغسطس، بينما يلتقى بالجولة الثانية نظيره فاركو على استاد القاهرة.

موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت 

وتقام مباراة الأهلي ومودرن سبورت في الثامنة مساء السبت القادم وتنقل عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز. 

وينتظر النادي الأهلي في أول 10 مباريات بالدوري، مواجهات قوية، حيث يلتقي مع بيراميدز في الجولة الخامسة على استاد القاهرة الدولي، بينما يلتقي الزمالك في الجولة التاسعة.

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الأهلي رضا سليم سيراميكا مودرن سبورت فاركو

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