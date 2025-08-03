تنسيق الجامعات 2025 علمي علوم، توقعات ومؤشرات القبول بالكليات

تصدرت نتيجة تنسيق المرحلة الأولى بتنسيق الجامعات 2025، وخطوات الحصول علي نتيجة المرحلة الأولى مؤشرات البحث علي مواقع التواصل الإجتماعي والمواقع المختلفة.

ويعلن وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور، بعد قليل، نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة 2025، بحضور الدكتور جودة غانم، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، والمشرف العام على مكتب التنسيق، والدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي، وعدد من قيادات الوزارة.

مؤشرات تنسيق كليات طب أسنان 2025

ويترقب طلاب الثانوية العامة شعبة علمي علوم، الإعلان عن الحد الأدنى للقبول بالكليات، ومن المتوقع أن تقترب نسبة القبول بالجامعات هذا العام، من نسب القبول بالعام الماضي 2024، وربما تقل أو تزيد بنسبة 1%، وجاء الحد الأدنى للقبول بالكليات العام الماضي 2024 كالتالي:

طب بشري 93.17%

طب الأسنان 92.68%

العلاج الطبيعي 92.19%

الصيدلة 91.7%

الهندسة 88.65%

الحاسبات والمعلومات (رياضة) 83.41%

الإعلام 83.17%

السياسة والاقتصاد 85.12%

الألسن 84.41%

التمريض 84.41%

الآثار 78%

التجارة 68.7%

الآداب 60.85%.

الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة 2025

بدأت المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025، يوم الثلاثاء الماضي 29 يوليو، واستمرت حتى مساء أمس الأحد 2 أغسطس 2025، وجاء الحد الأدنى للمرحلة لطلاب الثانوية العامة بنظاميها القديم والحديث كالتالي:

أولا: النظام الحديث

الشعبة العلمية بواقع 293 درجة فأكثر أى بنسبة 91.56% فأكثر بإجمالي 21853 طالبا

الشعبة الهندسية 283 درجة فأكثر أى بنسبة 88.44 % فأكثر بإجمالى 16577 طالبا

الشعبة الأدبية 233 درجة فأكثر أى بنسبة 72.81 % بإجمالى 54073 طالبا

وبذلك يكون إجمالى عدد الطلاب من النظام الجديد 92503.

ثانيا: النظام القديم

الشعبة العلمية 350 درجة فأكثر أي بنسبة مئوية 85.37% فأكثر بإجمالي 1411 طالبا

الشعبة الهندسية 335 درجة فأكثر أي بنسبة 81.71% فأكثر بإجمالى 280 طالبا

الشعبة الأدبية 270 درجة فأكثر أي بنسبة 65.85 % بإجمالي 527 طالب

ويكون إجمالى عدد طلاب النظام القديم 2218 طالبا.

ويكون بذلك إجمالى عدد طلاب المرحلة الأولى من النظامين الحديث والقديم لهذه المرحلة 94721 طالبا.

ويمكن لطلاب المرحلة الأولى الحصول على النتيجة من تنسيق الجامعات فور إعلانها من خلال الرابط التـــالــي

وهناك مجموعة من الخطوات التي يجب على الطلاب اتباعها للحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025، وهي كالتالي:

الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني من هنــــــــــــــا.

اختيار نوع الشهادة التي حصل عليها الطالب (الثانوية العامة).

قم بإدخال بياناتك رقم الجلوس والرقم القومي للطالب.

قم بإدخال رمز التحقق الظاهر على الشاشة.

اضغط على زر "عرض النتيجة" لعرض النتيجة.

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