نسخة مطورة من نظام سوق الصفقات الخاصة خلال طرح شركة الوطنية للطباعة

تم اليوم الأحد الموافق 3/8/2025 تنفيذ الطرح العام والخاص لشركة الوطنية للطباعة، وذلك على النحو التالي:

- الطرح العام لعدد 10,585,520 سهم بمعدل تغطية 23.6 مرة وتم التخصيص لعدد 3,358 عميلًا لدى 55 شركة سمسرة.

- الطرح الخاص لعدد 10,585,520 سهم.

- بكمية إجمالية للطرح العام والخاص لعدد 21,171,040 سهم تم تخصيصها لعدد 3,359 عميلًا وبقيمة إجمالية بلغت 450 مليون جنيه تقريبًا.

وكان قد تم غلق باب تلقي الطلبات في شريحة الطرح العام يوم الخميس الموافق 31/7/2025 بكمية طلبات بلغت 250 مليون سهم تقريبًا.

رد المبالغ المودعة بالزيادة

ومن الجدير بالذكر أنه قد تم رد المبالغ المودعة بالزيادة - عن قيمة الكمية التي تم تخصيصها في الطرح العام - إلى حسابات شركات السمسرة اليوم الأحد، الموافق 3/8/2025 (أي في يوم العمل التالي مباشرة لانتهاء فترة تلقي الطلبات بنهاية ساعات عمل يوم الخميس الموافق 31/7/2025)، وذلك في ضوء التنسيق بين فريق عمل البورصة المصرية وإدارة التسويات المالية بشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي التي قامت بالتواصل المستمر مع بنوك المقاصة لمراجعة ومطابقة الأرصدة لضمان التغطية النقدية وعدم وجود عجز، وقد أدى ذلك إلى ضبط الارصدة النقدية لدى بنوك المقاصة مع الكميات المدرجة لدى البورصة المصريـة؛ مما أتاح سرعة رد الأموال الفائضة.

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