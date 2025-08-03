أجلت محكمة جنايات الجيزة محاكمة المتهمين بقتل سائق "توك توك" وسرقته بالجيزة، لدور شهر أكتوبر المقبل، لاستكمال إجراءات القضية وإعلان المتهمين بأمر الإحالة.

وكانت نيابة شمال الجيزة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت إليهما تهم القتل العمد والسرقة بالإكراه وحيازة أسلحة نارية وبيضاء بدون ترخيص.

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل سائق توك توك وسرقته بالجيزة

‎وكشفت التحقيقات، عن أن المتهمين استوقفا المجني عليه "عمرو ع." أثناء قيادته مركبة "توك توك" في الطريق العام، وطلبا منه توصيلهما إلى مكان بعيد عن أعين المارة، وبمجرد الوصول إلى ذلك المكان، قاما بتهديده، حيث أشهر الأول في وجهه سلاحا ناريا، بينما استخدم الثاني سلاحا أبيض، مطالبين إياه بترك المركبة.

وأضافت التحقيقات، أن المجني عليه رفض الانصياع لمحاولتهما سرقة التوك توك، وحاول مقاومتهما، إلا أن المتهم الأول أطلق عليه عيارًا ناريًا أصابه مباشرة في الرأس وأودى بحياته في الحال، وبعد تنفيذ الجريمة، استولى المتهمان على التوك توك ولاذا بالفرار.

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