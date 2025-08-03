الأحد 03 أغسطس 2025
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إتاحة الاستعلام عن رغبات الناجحين وترتيب قوائم الانتظار لمسابقة معلمي اللغة الإنجليزية

بوابة الوظائف الحكومية
بوابة الوظائف الحكومية

أعلن المهندس حاتم نبيل، رئيس  الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن إتاحة خدمتي الاستعلام عن رغبات الناجحين، والاستعلام عن ترتيب المتقدمين ضمن قوائم الانتظار وذلك في إطار استكمال مراحل مسابقة شغل 20 ألف وظيفة معلم مساعد مادة (لغة إنجليزية) لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر  بوابة الوظائف الحكومية

وأوضح رئيس الجهاز أن الاستعلام عن الرغبات يُمْكِنُ الناجحين في الامتحان الإلكتروني من الاطلاع على موقفهم من الرغبات التي قاموا بتسجيلها، وهم الذين لم يندرجوا ضمن العدد المطلوب لمحافظاتهم، حيث سيتم منحهم فرصة الترشح للتعيين في محافظات أخرى لا تزال بها أماكن شاغرة.

الاستعلام عن ترتيب المتقدمين في قائمة الانتظار

كما أتاح الجهاز في الوقت ذاته إمكانية الاستعلام عن ترتيب المتقدمين في قائمة الانتظار، وهي القائمة التي تضم جميع الناجحين الذين لم يتم ترشيحهم للتعيين ضمن الدفعة الأساسية، حيث تم ترتيبهم وفقًا لمجموع الدرجات، وسيتم الرجوع إليهم في حال عدم استكمال اي من المرشحين للمراحل التالية في المسابقة او عدم استلامهم الوظيفة، خلال مدة سريان القائمة والتي تستمر لمدة عام من إعلان النتيجة.

وأكد المهندس حاتم نبيل أن هذه الخطوة تأتي تعزيزًا لنهج الشفافية والعدالة، وتأكيدًا على حق كل متقدم اجتاز مراحل المسابقة في معرفة موقعه بدقة، مشيرًا إلى أن قوائم الانتظار تُعد مرجعًا رسميًا لأي احتياجات مستقبلية دون الحاجة لإعادة الإعلان أو تكرار الإجراءات.

وأضاف أن هذه  المسابقة تُعد من أبرز المسابقات التي استكملت كافة مراحلها، بدءًا من التقديم الإلكتروني، ثم الاختبارات، فحص التظلمات، إعلان النتائج، وصولًا إلى تقديم الرغبات وتسكين الناجحين بحسب الاحتياجات الفعلية بالمحافظات.

 ملف تعيين المعلمين

واختتم رئيس الجهاز بالتأكيد على أن التعامل مع ملف تعيين المعلمين يُعد أولوية استراتيجية للدولة، لما يمثله من أثر مباشر على جودة التعليم وبناء الإنسان المصري، مشددًا على أن ترسيخ مبادئ الشفافية والتحول الرقمي في التوظيف الحكومي لم يعد خيارًا بل أصبح التزامًا مؤسسيًا ثابتًا، يضمن العدالة وتكافؤ الفرص لجميع المتقدمين.

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