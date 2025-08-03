رفع آثار حادث انقلاب ميكروباص على محور روض الفرج

تمكن رجال مرور القاهرة من رفع آثار حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى محور روض الفرج مما أسفر عن إصابة 9 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

حادث محور روض الفرج اليوم

وكانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا من الأهالى يفيد انقلاب سيارة على محور روض الفرج، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالاوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انقلابها مما أسفر عن إصابة 9 أشخاص وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.