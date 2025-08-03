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حوادث

وصول هدير عبد الرازق المحكمة الاقتصادية لتسليم نفسها تمهيدا لنظر جلسة معارضتها

البلوجر هدير عبد
البلوجر هدير عبد الرازق، فيتو

بدأت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، نظر أولى جلسات المعارضة المقدمة من البلوجر هدير عبد الرازق على حكم حبسها سنة في التحريض على الفسق.  

ووصلت المتهمة هدير عبد الرازق إلى المحكمة الاقتصادية حيث سلمت نفسها للمحكمة.


محاكمة هدير عبد الرازق

وكانت جهات التحقيق المختصة قد قررت إخلاء سبيل زوج البلوجر هدير عبد الرازق في اتهامها بالاعتداء عليها بالضرب في الفيديو الشهير داخل شقته بالقاهرة الجديدة، بضمان محل إقامته.

القبض على هدير عبد الرازق 

وألقت أجهزة الأمن القبض على هدير عبد الرازق وزوجها للتحقيق فى الاتهامات المنسوبة إليهما.

وباشرت الجهات المختصة التحقيقات مع الثنائي، في ظل اتهامات تتعلق بنشر محتوى غير لائق، والتحريض على الفسق، وتداول مشاهد تخدش الحياء العام، إلى جانب احتمالية وجود شبهة ابتزاز إلكتروني وتسجيل مشاهد دون علم الطرف الآخر، وهي اتهامات قد تُغيّر مسار القضية حال ثبوتها.

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