جامعة القاهرة تنظم مسابقة للطلاب في الذكاء الاصطناعي

أعلنت جامعة القاهرة، عن إطلاق المسابقة الطلابية "هاكاثون" الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية المستدامة، برعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة، وذلك على هامش "المؤتمر الدولي الأول للذكاء الاصطناعي CU AI Nexus 2025"، خلال أكتوبر 2025، في إطار استراتيجية الجامعة للذكاء الاصطناعي، وفي ضوء التزامها الراسخ بريادة التحول الرقمي وتعزيز الاقتصاد المعرفي.

مسابقة هاكثون الذكاء الاصطناعي

وأوضح الدكتور محمد سامي عبد الصادق، أن مسابقة "هاكاثون الذكاء الاصطناعي من أحل التنمية المستدامة" تستهدف تشجيع الطلاب على تطوير حلول مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي في 4 مجالات تشمل الآداب واللغويات والعلوم الإنسانية، ومجال العلوم الاجتماعية والإدارة، ومجال الرعاية الصحية وعلوم الحياة، ومجال العلوم الطبيعية والهندسة والتكنولوجيا.

وأشار إلى تخصيص جائزة مالية قدرها 200 ألف جنيه تُمنح للفرق الفائزة بكل مجال بواقع 50 ألف جنيه لكل فريق فائز، بالإضافة إلي فرص تمويل، وفرص للمشاركة في حاضنة أعمال لتحويل المشروع إلي شركة ناشئة، والتوجيه والإرشاد من خبراء رائدين في الصناعة، والمشاركة في أكبر مؤتمر للذكاء الاصطناعي في جامعة القاهرة، والوصول بالمشروعات للمستثمرين وقادة الصناعة.

تفاصيل مسابقة هاكاثون الذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة

ومن جانبها أشارت الدكتورة غادة عبد الباري القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إلى أن المسابقة سيتم تنظيمها على ثلاث مراحل، حيث تتضمن المرحلة الأولى مسابقة الكلية خلال الفترة من 3 أغسطس حتى 25 سبتمبر 2025 ويتم خلالها تكوين فريق من 3-6 طلاب، وعمل عصف ذهني لإيجاد تطبيق ذكاء اصطناعي مرتبط بهدف من أهداف التنمية المستدامة، ويتم التسجيل من خلال منسق الذكاء الاصطناعي بالكلية وإدارة رعاية الشباب، ثم اختيار الموضوع وصقل الفكرة وبناء النموذج الأولي، ثم تأهل أفضل ثلاث فرق من كل كلية للمرحلة الثانية.

ولفتت إلى أن المرحلة الثانية من المسابقة سوف تتضمن مشاركة الفرق الثلاثة الفائزة من الكليات وعقد لقاء مجمع يوم 30 سبتمبر 2025 بقاعة الاحتفالات الكبرى بهدف التواصل مع الفرق الموهوبة الأخرى والاستعداد للمواجهة النهائية، وأن المرحلة الثالثة سيتم خلالها التصفية النهائية يومي 18و19 أكتوبر 2025 في جناح CU-AI NEXUS 2025 وذلك لإعلان الفائزين وعرض المشاريع الفائزة.

وأضافت أن مراحل التقييم بالمرحلة الأولي بالمسابقة تنقسم إلي التأثير المستدام (30%)، وابتكار الذكاء الاصطناعي وتطبيقه العملي (30%)، وقابلية التسويق (30%)، والعرض التقني (10%)، ومهارات العرض التقديمي (10%)، مضيفًة أن مراحل التقييم بالمرحلة النهائية للمسابقة تنقسم إلي القابلية للتوسع والجدوى(40%)، والابتكار وعامل الإبداع (25%)، والمنهجية والاستدامة (25%)، وقوة الفريق والرؤية (10%)، لافتًة إلي تخصيص الموقع الالكتروني http://ainexus25.cu.edu.eg/contact-us للاطلاع علي المزيد من المعلومات حول المسابقة.

جدير بالذكر، أن الذكاء الاصطناعي في مجال الآداب واللغويات والعلوم الإنسانية يشمل كليات الآداب، ودار العلوم، والآثار، التربية النوعية، والتربية للطفولة المبكرة، ويشمل الذكاء الاصطناعي في مجال العلوم الاجتماعية والإدارة كليات التجارة، والحقوق، والاقتصاد والعلوم السياسية، والإعلام، ويشمل الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية وعلوم الحياة كليات الطب، وطب الأسنان، والصيدلة، والعلاج الطبيعي، والتمريض، والطب البيطري، بينما يشمل الذكاء الاصطناعي في مجال العلوم الطبيعية والهندسة والتكنولوجيا كليات الهندسة، والتخطيط العمراني، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، والزراعة، والعلوم.

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