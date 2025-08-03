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توافد مئات السودانيين على محطة قطارات رمسيس لاستقلال قطار العودة إلى بلادهم (فيديو وصور)

توافد مئات السودانيين
توافد مئات السودانيين على محطة قطارات رمسيس، فيتو

 توافد المئات من أبناء الشعب السوداني المتواجدين فى مصر، على محطة رمسيس صباح اليوم الأحد؛ لاستقلال القطار المخصص لنقلهم إلى أسوان، تمهيدا للعودة إلى بلادهم.

موعد قطار عودة السودانيين 

ومن المقرر أن يغادر القطار في تمام الساعة 11:00 صباحًا، ليصل إلى أسوان في الساعة 11:40 مساءً، ضمن جدول زمني يضمن راحة الركاب وتيسير إجراءات الوصول.

ويعود القطار نفسه برقم 1945 (درجة ثالثة مكيفة) من أسوان إلى القاهرة في الساعة 8:30 مساءً، ليصل إلى محطة القاهرة صباح اليوم التالي في الساعة 9:25 صباحًا.

تسهيل إجراءات عودة السودانيين إلى بلادهم 

وحرصت هيئة السكك الحديدية على تسهيل إجراءات سفرهم من خلال توفير عدد كبير من الموظفين لتقديم الإرشادات إلى السودانيين العائدين وتوجيههم إلى الأماكن المخصصة لهم، كما وفرت الهيئة سيارات كهربائية خاصة داخل المحطة لتسهيل تحركات كبار السن والأطفال مع أمتعتهم وحقائبهم.

 تجدر الإشارة إلى أن هيئة سكك حديد مصر، كانت قد بدأت فى تسيير قطارات خاصة لنقل السودانيين المتواجدين فى مصر، والراغبين فى العودة الطواعية إلى السودان بعد استقرار الأوضاع هناك، حيث يستقلون حافلات خاصة من هناك تنقلهم إلى داخل الأراضى السودانية، وذلك بالتنسيق التام بين الجهات المختصة فى كل من مصر والسودان.

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