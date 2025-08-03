الأحد 03 أغسطس 2025
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أخبار مصر

اليوم، انطلاق القطار الثالث لنقل السودانيين من محطة مصر

قطار السودانيين،
قطار السودانيين، فيتو

تستعد السكة الحديد، لتشغيل القطار الثالث المخصص لنقل الأشقاء السودانيين وذويهم من القاهرة إلى أسوان، وذلك اليوم الأحد، ضمن خطة تسهيل العودة الطوعية للمقيمين منهم في مصر إلى وطنهم.

ينطلق القطار اليوم  محطة مصر القطار الثانى رقم 1940 (ثالثة مكيفة)، الساعة 11:00 صباحًا، ليصل إلى محطة أسوان الساعة 11:00 مساءً في نفس اليوم، طبقا لجدول تشغيل القطار الأول الذي تم تسييره في 21 يوليو الماضي.

على أن يعود القطار من أسوان إلى القاهرة يوم الثلاثاء 29 يوليو الماضي، برقم 1945 (ثالثة مكيفة)، حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 07:50 صباحًا، ويصل إلى محطة القاهرة الساعة 21:50 مساءً، وذلك لخدمة جمهور الركاب وتوفير وسيلة نقل مريحة ومنظمة.

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السكة الحديد الأشقاء السودانيين جمهور الركاب حطة أسوان

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