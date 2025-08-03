تجديد حبس عاطل بتهمة الشروع في قتل بائع بعين شمس

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح عين شمس تجديد حبس عاطل بتهمة الشروع في قتل بائع وإصابته بعاهة مستديمة بدائرة قسم شرطة عين شمس 15 يوما علي ذم التحقيق.

وكشف التقرير الطبي لعامل أصيب بجرح قطعي في الوجه تطلب إجراء 25 غرزة بأن الإصابة أحدثت بالمجني عليه عاهة مستديمة حيث يحتاج إلى فترة علاج أكثر من 21 يوما.



مشاجرة بعين شمس

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت إخطارًا من قسم شرطة عين شمس يفيد بتلقيه بلاغ من الأهالي بنشوب مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص وإصابة أحدهم بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة.

وبالفحص تبين إصابة “بائع طرح سيدات” بجرح قطعي فى الوجه تطلب إجراء 25 غرزة فى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية المتهمين.

وبإجراء التحريات تبين أنه أثناء قيام عاطل ببيع المخدرات بميدان النعام بمنطقة عين شمس، طلب المجنى عليه من المتهم عدم بيع المخدرات فى الميدان، فتركه المتهم، وبعد فترة عاد ومعه أصدقائه وقاموا بالتعدي على المجني عليه مما أسفر عن إصابته.

ويكثف رجال المباحث من جهودهم لضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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