النيابة الإدارية تحقق في واقعة انفجار أسطوانة غاز بسوهاج

كلف المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، فريق من أعضاء النيابة بالتحقيق فيما أبلغ به مركز الإعلام والرصد، النيابة الإدارية بسوهاج القسم الثاني، حيال ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي بتاريخ اليوم السبت، بشأن وقوع انفجار لأسطوانة غاز داخل إحدى المطاعم الكائنة بمدينة سوهاج، نتج عنه إصابة عدد من المواطنين ونشوب حريق وخسائر بالممتلكات.

وقوع مشاجرة بين العاملين بعدد من المحلات

فضلًا عن رصد واقعة أخرى تتمثل في وقوع مشاجرة بين العاملين بعدد من المحلات بذات المدينة؛ المستشارة نهى شقويري – مديرة النيابة، بتكليف فريق من أعضاء النيابة لمعاينة موقعي الحادثين، برئاسة المستشار عبد العال فرج –، وعضوية كل من:- المستشار محمد عبداللطيف البهنساوي، ومحمد سيد البدري - رئيس النيابة.

وقام فريق التحقيق بالانتقال إلى موقع المطعم المتضرر من الحريق، بصحبتهم عدد من المختصين بالوحدة المحلية لحي شرق سوهاج، وإدارة السلامة والصحة المهنية بمديرية القوى العاملة بسوهاج، وتبين من المعاينة أن الواقعة قد حدثت مساء أمس الجمعة الموافق الأول من أغسطس الجاري حوالي الساعة ١٠:٢٥ مساءً، وأن المطعم معد لتجهيز الطعام وكائن داخل ممر ضيق لا تتوافر فيه الاشتراطات اللازمة لترخيص هذا النوع من الأنشطة، كما أن الممر يضم العديد من المحال التجارية الغير مرخصة. وأن الحريق قد نشب نتيجة انفجار أسطوانة غاز داخل المطعم، مما أدى إلى اندلاع النيران به وامتداد آثارها إلى واجهات عدد من المحال التجارية المقابلة له، وأسفر ذلك عن إصابة عدد من المواطنين، ووقوع خسائر مادية في الممتلكات، وأن الجهة الإدارية قد أصدرت قرارات غلق إداري لعددٍ من المحلات الكائنة بالممر عقب الحادث مباشرة.

وعقب قيام فريق التحقيق بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة، والاستماع لشهادة عددٍ من شهود العيان، قررت النيابة استدعاء المختصين بديوان عام المحافظة، والوحدة المحلية، والقوى العاملة، والحماية المدنية لسماع أقوالهم للوقوف على وجود تراخيص صادرة لتلك المحلات من عدمه، ومدى توافر اشتراطات السلامة والأمان، ومتابعة حالة المصابين لبيان مدى إمكانية سماع شهادتهم حول الحادث.

كما انتقل فريق التحقيق إلى موقع نشوب المشاجرة بين عدد من العاملين بمحلين للمأكولات والمشروبات مساء أمس الجمعة الموافق الأول من أغسطس الجاري في تمام الساعة ١١ مساءً؛ بسبب خلاف على أولوية وضع الطاولات بالمنطقة البينية للمحلين، والتي يشغلها كل منهما دون ترخيص، وقد أسفر الحادث عن إصابة عدد من المواطنين الذين تصادف مرورهم بموقع المشاجرة. وقد تبين من المعاينة وجود عدد من الإشغالات المخالفة في هذا الطريق والأماكن الملاصقة لموقع المشاجرة، مما تسبب في إعاقة حركة المرور، فضلًا عن انعدام الحماية المدنية واشتراطات الصحة والسلامة المهنية لبعض تلك المحال.

وقررت النيابة استدعاء المختصين بالوحدتين المحليتين لحي شرق سوهاج، ولمركز ومدينة سوهاج، وديوان عام محافظة سوهاج، ومديرية القوى العاملة بسوهاج، وإدارة الحماية المدنية بسوهاج؛ لتحديد المخالفات والمسئولين عنها، وجارٍ استكمال التحقيقات.

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.

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