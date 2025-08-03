عبد العاطي للمصريين بالخارج: مصر تقود سياسة خارجية بشرف في وقت عز فيه الشرف (صور)

قال الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج: إن المصريين فى الخارج خط الدفاع الأول لمصالح مصر.

جاء ذلك خلال كلمته في فعاليات النسخة السادسة من مؤتمر المصريين بالخارج اليوم، والذي تستمر فعالياته يومي 3 و4 أغسطس 2025 بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة عدد من الوزراء والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية.. وبحضور ممثلي الجاليات المصرية بالخارج من كل أنحاء العالم.

وأوضح أن مؤتمر اليوم يأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم والتواصل مع المصريين بالخارج؛ كونهم جزءًا لا يتجزأ من نسيج الوطن لهم كل الحقوق وعليهم كل الواجبات.

وأضاف أنه منذ توليه مهمته بوزارة الخارجية لم ينقطع تواصله مع المصريين في الخارج يستمع لاحتياجاتهم وتلقى مطالبهم فى اسرع وقت ممكن.

حان الوقت لتشكيل كيان واحد للمصريين بالخارج

وأشار وزير الخارجية إلى أنه عقد العديد من اللقاء مع المصريين فى فى الخارج، مشددا على أنه حان الوقت لتشكيل كيان واحد للمصريين بالخارج ليلبي طموحاتهم.

وأوضح أنه خلال لقاءاته مع المصريين بالخارج وجد انهم ضربوا مثالا في الوطنية.

وتقدم عبد العاطى بالشكر للمصريين فى الخارج على مشاركتهم فى الانتخابات الخاصة بمجلس الشيوخ.

ونوه إلى الخدمات التي سهلتها مصر لأبنائها فى الخارج، ومن بينها الخدمات القنصلية وكذلك خدمات اخرى منها مبادرة “بيتك فى مصر”، مشيرا الى نفاد جميع طروحات المرحلة الأولى وكذلك مشروع ومبادرتك “مزرعتك فى مصر”، وايضا “مدرستك فى مصر”.

وأشار إلى أنه أصبح من الآن هناك إمكانية استخدام خدمة “انستا باى” للمصريين بالخارج وكذلك فتح حساب المصريين فى الخارج فى بنكي مصر والأهلي.

وأوضح عبد العاطي أن مصر حرصت على أن يكون جدول اعمال المؤتمر الحالى فى نسخته السادسة يلبى طموحات المصريين بالخارج.

وأضاف: الخارجية المصرية قامت بجهود مكثفة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ برنامج الحكومة بشأن العلاقات الخارجية فى ظل الوضع العالمى.

وشدد على أن مصر تقود سياسة خارجية بشرف فى وقت عز فيه الشرف.

وشدد على أن مصر أياديها بيضاء.

وركز على أن مصر تؤكد على حق الشعب الفلسطيني في العيش فى أمان وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967.

وتقدم بالشكر لجميع السفراء المصريين بالخارج، والذين يراعون مصالح المصريين بالخارج.

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