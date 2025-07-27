الأحد 27 يوليو 2025
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اقتصاد

الضاني يرتفع 21.5 جنيه، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

أسعار اللحوم اليوم،
أسعار اللحوم اليوم، فيتو

أسعار اللحمة اليوم، سجلت أسعار اللحوم اليوم، تباينًا ملحوظًا، وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أسعار اللحمة اليوم في الأسواق

«فيتو» تستعرض سعر اللحوم اليوم في الأسواق، ويشمل سعر لحم الكندوز، أسعار اللحمة الضاني، وسعر اللحوم البتلو في محال الجزارة وفي أسواق المحافظات، في السطور الآتية:

<strong>أسعار اللحمة، فيتو</strong>
أسعار اللحمة، فيتو

سعر اللحمة الضاني الصافي بالأسواق

وبلغ متوسط سعر كيلو لحوم ضأن صافي نحو 432.7 جنيه، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق، تراوح سعر اللحوم الضأن الصافي بين 380 جنيها إلى 470 جنيها للكيلو في أسواق المحافظات.

أسعار اللحمة الضاني بالعظم في الأسواق

وبلغ متوسط سعر كيلو اللحم الضاني بالعظم نحو 412.1 جنيه، بارتفاع 21.5 جنيه عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار اللحوم الضأن بالعظم ما بين 360 جنيها إلى 450 جنيهًا في أسواق المحافظات.

<strong>أسعار اللحمة، فيتو</strong>
أسعار اللحمة، فيتو

أسعار اللحمة البتلو 

وبلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو الصافي اليوم في محلات الجزارة نحو 422.3 جنيه في الأسواق، وذلك وفق رصد البوابة الحكومية، بانخفاض 9 جنيهات عن سعرها السابق.

وتراوحت أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” اليوم بين أقل سعر لها بلغ نحو 360 جنيهًا و500 جنيه أعلى أسعارها للكيلو في أسواق المحافظات.

سعر كيلو اللحمة البتلو بالعظم في الأسواق

 بلغ متوسط سعر لحم البتلو بالعظم في أسواق المحافظات نحو 415.3 جنيه، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بارتفاع 9 جنيهات عن سعرها السابق، وسجل سعر كيلو اللحوم الحمراء بالعظم أقل سعر لها نحو 330 جنيها؛ مقابل أعلى سعر لكيلو اللحم البتلو بالعظم 500 جنيه في الأسواق.

<strong>أسعار اللحمة، فيتو</strong>
أسعار اللحمة، فيتو

سعر كيلو اللحمة الكندوز الكبير في الأسواق

وسجل متوسط سعر كيلو اللحوم كندوز كبير السن نحو 360.7 جنيه، بانخفاض 1.5 جنيه عن سعرها السابق، وتتراوح أسعار اللحوم الكندوز كبيرة السن ما بين 280 جنيهًا و400 جنيه.

 سعر اللحوم كندوز صغير في الأسواق

وبلغ متوسط سعر لحم كندوز صغير السن نحو 393.5 جنيه في الأسواق، بانخفاض 14 جنيها عن سعرها السابق، فيما سجل أقل سعر للكيلو اللحوم الكندوز صغيرة السن نحو 320 جنيهًا للكيلو في الأسواق، فيما يبلغ أعلى أسعار لحم كندوز صغير السن نحو 450 جنيها.

<strong>أسعار اللحمة، فيتو</strong>
أسعار اللحمة، فيتو

سعر كيلو اللحمة الكندوز متوسط السن في الأسواق

أما سعر اللحم الكندوز متوسط السن اليوم في الأسواق، فسجل متوسط سعر قدره نحو 404.6 جنيه في الأسواق، بارتفاع 15 جنيها عن سعرها السابق،  فيما بلغ سعر كيلو لحم كندوز متوسط السن 360 جنيهًا أقل أسعار له في الأسواق، يبلغ أعلى سعر لكيلو لحم كندوز متوسط السن نحو 450 جنيهًا في الأسواق.

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