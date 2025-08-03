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وفاة أب ونجله في حادث تصادم أثناء استقلالهما سكوتر على طريق المحلة - كفر الشيخ

وفاة أب ونجله، فيتو
وفاة أب ونجله، فيتو

لقي أب ونجله مصرعهما في حادث أليم على طريق المحلة - كفر الشيخ الدولي بعدما صدمتهما سيارة ملاكي أثناء استقلالهما دراجة نارية "سكوتر" مما أدى إلى وفاتهما في الحال.

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وتلقى مدير أمن الغربية إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بطريق المحلة - كفر الشيخ ووجود حالتي وفاة.

وبالانتقال والفحص تبين مصرع الشاب "عبد الله عصام" ونجله الطفل "ريان" متأثرين بإصاباتهما إثر اصطدام سيارة ملاكي بهما أثناء سيرهما على "سكوتر" في أحد المنحنيات بطريق المحلة - كفر الشيخ الدولي.

تم نقل الجثمانين إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وأمرت بانتداب الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة.

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