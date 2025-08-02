السبت 02 أغسطس 2025
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حوادث

غدا، أولى جلسات معارضة هدير عبد الرازق على حكم حبسها سنة

البلوجر هدير عبد
البلوجر هدير عبد الرازق، فيتو

تنظر محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، غدا الأحد، أولى جلسات المعارضة المقدمة من البلوجر هدير عبد الرازق على حكم حبسها سنة في التحريض على الفسق.


محاكمة هدير عبد الرازق

وكانت جهات التحقيق المختصة، قررت إخلاء سبيل زوج البلوجر هدير عبد الرازق في اتهامه بالاعتداء عليها بالضرب في الفيديو الشهير داخل شقته بالقاهرة الجديدة، بضمان محل إقامته.

 

القبض على هدير عبد الرازق 

وألقت أجهزة الأمن، القبض على هدير عبد الرازق وزوجها للتحقيق فى الاتهامات المنسوبة إليهما.

وباشرت الجهات المختصة التحقيقات مع الثنائي، في ظل اتهامات تتعلق بنشر محتوى غير لائق، والتحريض على الفسق، وتداول مشاهد تخدش الحياء العام، إلى جانب احتمالية وجود شبهة ابتزاز إلكتروني وتسجيل مشاهد دون علم الطرف الآخر، وهي اتهامات قد تُغيّر مسار القضية حال ثبوتها.

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