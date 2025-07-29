كشف ملابسات مصرع سيدة بالمقطم بعد تداول منشورات عن هروب المتهم

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة حقيقة واقعة ما تم تداوله عبر منصات التواصل بشأن وفاة ربة منزل نتيجة حادث سير بمنطقة المقطم وهروب السائق المتسبب في الحادث.

وتبين أنه بتاريخ 25 يوليو الجاري، ورد بلاغ لقسم شرطة المقطم بوقوع حادث تصادم وسقوط متوفاة وعدد من المصابين.

وبالانتقال والمعاينة، تبين أن الحادث نتج عن قائد سيارة بدون رخصة قيادة، ويقيم بدائرة القسم، وتبين أن رائحة مواد كحولية كانت تفوح من فمه وقت الضبط، واصطدم بدراجة نارية يستقلها رجل مصاب وزوجته التي توفيت متأثرة بإصابتها، وطفلهما البالغ من العمر 3 سنوات مصاب بكسر في القدم.

كما أسفر الحادث عن اصطدام السيارة نفسها بسيارة متوقفة على جانب الطريق، ما أدى لدفعها تجاه 4 أشخاص تصادف توقفهم أمامها، وأُصيبوا جميعًا بإصابات متفرقة.

وتم ضبط المتهم في موقع الحادث، والتحفظ على السيارة، وجارٍ اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.