الثلاثاء 29 يوليو 2025
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حوادث

كشف ملابسات مصرع سيدة بالمقطم بعد تداول منشورات عن هروب المتهم

تحقيقات
تحقيقات

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة حقيقة واقعة ما تم تداوله عبر منصات التواصل بشأن وفاة ربة منزل نتيجة حادث سير بمنطقة المقطم وهروب السائق المتسبب في الحادث.

وتبين أنه بتاريخ 25 يوليو الجاري، ورد بلاغ لقسم شرطة المقطم بوقوع حادث تصادم وسقوط متوفاة وعدد من المصابين.

وبالانتقال والمعاينة، تبين أن الحادث نتج عن قائد سيارة بدون رخصة قيادة، ويقيم بدائرة القسم، وتبين أن رائحة مواد كحولية كانت تفوح من فمه وقت الضبط، واصطدم بدراجة نارية يستقلها رجل مصاب وزوجته التي توفيت متأثرة بإصابتها، وطفلهما البالغ من العمر 3 سنوات مصاب بكسر في القدم.

كما أسفر الحادث عن اصطدام السيارة نفسها بسيارة متوقفة على جانب الطريق، ما أدى لدفعها تجاه 4 أشخاص تصادف توقفهم أمامها، وأُصيبوا جميعًا بإصابات متفرقة.

وتم ضبط المتهم في موقع الحادث، والتحفظ على السيارة، وجارٍ اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله.

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