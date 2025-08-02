تأجيل محاكمة 10 متهمين بتهمة سرقة محل مجوهرات "خليجي" وعملات أجنبية بالعجوزة

أجلت محكمة جنايات الجيزة محاكمة 10 متهمين في واقعة اتهامهم بسرقة محل مجوهرات "خليجي" وعملات أجنبية في منطقة العجوزة، عن طريق الإكراه بتشكيل سطو مسلح في نص الليل، إلى جلسة 25 أغسطس الجارى.

كشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين"أدهم.م"، و" محمد.س"، و"أحمد.س"، و"أحمد.إ"، و"محمود.ط"، و"خالد.أ"، و"عمر.س"، و"جابر.م"، و"محمود.أ".

محاكمة 10 متهمين بتهمة سرقة محل مجوهرات "خليجي"



وأفادت النيابة العامة؛ أن المتهمين في 10 مارس الماضي، سرقوا المنقولات "مجوهرات وعملات أجنبية" من محل مجوهرات (مالكة يحمل جنسية إحدى دول الخليج) عن طريق الإكراه حال تواجده داخل المحل رفقة "عامل" لديه، عقب مغادرة الموظفين المحل، حيث أن المتهمين نسجوا مخططا إجراميا قسموا فيه الأدوار، هدفه سرقة محل مجوهرات مملوك لجواهرجي خليجي، إذ أعدوا لتلك العملية أسلحة نارية "مسدس صوت" وأسلحة بيضاء ولاصق طبي لإتمام الجريمة.

وتابعت النيابة العامة، أن المتهمين باغتوا المجني عليهما "الجواهرجي" والعامل الذي كان معه، بالضرب وأشهروا أسلحة نارية في وجههما لبث الرعب في نفسيهما، حيث أنهما لم يقاوما أفراد العصابة، حتى تمكنوا بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المنقولات "مشغولات ذهبية" والمبالغ المالية، ثم كبلوا أيديهم وكمموا فيهما بلاصق أعُد سلفًا للعملية بغرض منعهما من الاستغاثة، ثم استولوا على جهاز تسجيل آلات المراقبة "دي في آر"، لإخفاء أثر الجريمة، وعقب إتمام العملية لاذوا بالفرار من مسرح الواقعة.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين من الخامس حتى العاشر تهمة إخفاء أشياء مسروقة.

واستمعت النيابة العامة، لأقوال الجواهرجي الخليجي ـ المجني عليه ـ الذي أكد أنه أثناء تواجده بالمحل خاصته لبيع المشغولات الذهبية، ورفقته عامل، فوجئ بدلوف المتهمين الأول والثاني والرابع داخل المحل مُشهرين في وجهيهما سلاحين ناريين "مسدس صوت" وسلاح أبيض “سكين”.

وذكرت التحريات أن المتهمين وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من بث الرعب في نفسيهما وشل مقاومتهما والاستيلاء على المنقولات خاصة الخليجي حال مباشرتهم الاستيلاء على المنقولات أخفى المتهم جزء من تلك المشغولات بين طيات ملابسه للاحتفاظ بها لنفسه، وعقب أن أتموا جرمهم لاذوا فرارا وبحوزتهم المسروقات، وعقب عودة المتهمين لتقسيم غنائمهم، غافلهم المتهم الثاني واستولى لنفسه على حقيبة المشغولات الذهبية، حيث تواصل مع المتهمين الخامس وحتى الثامن لمعاونته فى تصريفها؛ فاستجابوا لطلبه مع علمهم أنها متحصلة من جناية سرقة بالإكراه، وسلموها إلى المتهم التاسع مع علمه كونها متحصلة من جناية سرقة بالإكراه؛ فقام الأخير ببيعها إلى آخر نظير مبلغ نقدي كعمولة عن عملية البيع، وسلم النقود إلى المتهمين من الخامس حتى الثامن.

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