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حوادث

تأجيل محاكمة "مستريح العجوزة" بتهمة الاستيلاء على 33 مليون جنيه

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

 قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، تأجيل أولى جلسات نظر قضية "مستريح العجوزة"، رئيس مجلس إدارة شركة استثمار زراعي أجنبي ومدير شركة مقاولات وسائق، في البلاغ المرفوع ضده من 500 مواطن، بتهمة نهب 33 مليون جنيه وعملات أجنبية بزعم استثمارها في مجال الاستزراع السمكي والزراعي، مقابل فائدة شهرية من ربح المال إلى جلسة 14 سبتمبر المقبل.

ووجهت جهات التحقيقات للمتهم رئيس مجلس إدارة شركة استثمار زراعي، ومدير شركة مقاولات، وسائقا، تهمة الاستيلاء على أموال 500 مواطن بمنطقة العجوزة في الجيزة، بزعم استثمارها مقابل فائدة شهرية تحت مسمى "أرباح".

 

وأسندت النيابة في القضية التي حملت رقم 104 لسنة 2025 إلى المتهمين الثلاثة: رئيس مجلس إدارة الشركة، وسائق بالشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، ومدير وشريك بشركة مقاولات شهيرة؛ تهمة تلقي أموال من المواطنين دون الحصول على ترخيص، بدعوى استثمارها في مجالات الزراعة، والاستزراع السمكي، والإنتاج الحيواني.

وأوضحت النيابة أن المتهمين دعوا الجمهور، من خلال إعلانات إلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، إلى ضخ أموالهم بزعم توظيفها مقابل أرباح شهرية مجزية وتلقي المتهمين مبالغ مالية من المواطنين بلغت 33 مليونًا و642 ألفًا و900 جنيه مصري، بالإضافة إلى 307 آلاف و660 يورو، بزعم توظيفها عبر شركتهم الخاصة، ثم امتنعوا لاحقا عن سداد العوائد أو رد أصل الأموال. 

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