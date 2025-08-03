حملة لإزالة وصلات المياه الخلسة بأكتوبر الجديدة

شن جهاز مدينة ٦ أكتوبر الجديدة حملة مكبرة لإزالة وصلات المياه “الخلسة” وذلك فى إطار الاهتمام والحفاظ على المرافق العامة بالمدن الجديدة من التعديات لضمان تقديم أفضل جودة ممكنة من الخدمات للسادة المواطنين.



وأكد م. محمد عبدالمقصود رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ اكتوبر الجديدة الجديدة، أهمية ترشيد استهلاك المياه ومنع صور التعدي على مرفق المياه والاستخدام غير القانوني لها.

واضاف: شنت لجنة المياه الخلسة بالتعاون مع إدارة الأمن والأحياء بجهاز المدينة حملة تفتيش على وصلات المياه الخلسة بمنطقة زهراء أكتوبر وغرب المطار والتى أسفرت على ضبط بعض المحاضر الوصلات الخلسة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.



وأكد المهندس محمد عبدالمقصود رئيس الجهاز أن الحمله تأتي ضمن خطة شاملة ينفذها جهاز المدينة للحفاظ على الموارد المائية وضمان عدالة التوزيع مشددًا على أن الاستنزاف غير المشروع للمياه يشكل خطرًا مباشرًا على الأمن المائي.

وناشد السكان بضرورة التعاقد بشكل قانوني وسداد المتأخرات وعدم التجاوز وكذلك الإبلاغ حال وجود أي مخالفات.

وفي سياق آخر، كان قد أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الجدل المثار حول توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإيجار القديم "ضجة بلا داعي"، موضحًا أن رئيس الجمهورية يملك حق التوقيع على القانون من تاريخ إرساله إليه، وليس من تاريخ جلسة اعتماد القانون، وذلك استنادًا للمادة 123 من الدستور.

مدة 9 أيام لتوقيع الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم

وأوضح الفيومي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي على قناة الحدث اليوم، أنه لا يزال أمام الرئيس 9 أيام كاملة قبل انتهاء المدة المقررة للتصديق، متسائلًا عن سبب الاستعجال في هذا الملف.

العلاقة بين السيسي ومجلس النواب

وشدد على أن العلاقة بين مجلس النواب والرئيس السيسي "متميزة للغاية" وتحظى بالتقدير من جميع الأطراف، سواء الأغلبية أو المعارضة، مؤكدًا: "الدولة المصرية قوية وليست ضعيفة، ولا يوجد خلاف بين المؤسسات، والرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس لكل المصريين وجبهتنا الداخلية متماسكة جدًا".

نص المادة 123 من الدستور



وتنص المادة 123 من الدستور على: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتُبر قانونا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، اعتبر قانونًا وأصدر".



تفاصيل تعديلات قانون الإيجار القديم

وتنص المادة 2 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، على إخلاء وحدات السكني خلال 7 سنوات، وغير السكني خلال 5 سنوات

وتنص المادة 3 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم على أن: تُشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:

مستوى البناء ونوعية مواد البناء

(1) الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.

(۲) مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.



(۳) المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.

(٤) شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.

(٥) القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ۲۰۰۸، الكائنة في ذات المنطقة.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.

وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.



وجاء ذلك وفقا لنص المادة 4 من القانون وتتضمن المادة النص على زيادة الأجرة لتصل إلى 250 جنيها شهريا لكل الوحدات السكنية المؤجرة بنظام القانون القديم، بمجرد التصديق على التشريع ونشره في الجريدة الرسمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.