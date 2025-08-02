بنداري: انتخابات مجلس الشيوخ بالخارج مرت بشكل جيد، وآخر مقر يغلق 7 صباحًا بتوقيت القاهرة

قال المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن اليوم الثاني من تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 شهد إغلاق 25 مقرًا انتخابيًا في عدد من الدول من أصل 117 دولة تجري فيها العملية الانتخابية.

آخر لجنة انتخابية يتم إغلاقها في انتخابات مجلس الشيوخ

وأوضح أن آخر لجنة انتخابية تم فتحها هي اللجنة الموجودة في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، والتي تغلق أبوابها في تمام الساعة السابعة صباحًا بتوقيت القاهرة، الموافق التاسعة مساءً بتوقيت لوس أنجلوس.

وأضاف بنداري، في تصريحات خاصة لقناة "إكسترا نيوز"، أن عملية التصويت بـانتخابات مجلس الشيوخ على مدار اليومين سارت بشكل جيد دون أي معوقات تُذكر، باستثناء بعض المشكلات الفنية الطفيفة التي تم التعامل معها فورًا.

وأكد أن الهيئة وضعت خطة طوارئ تتضمن توفير أكثر من جهاز إلكتروني في كل لجنة، لتفادي أي تعطيل محتمل بسبب الأعطال التقنية، حيث لم تعتمد أي لجنة على جهاز واحد فقط.

وأكد المدير التنفيذي للهيئة أن أقل مقر انتخابي بالخارج كان مزودًا بثلاثة أجهزة إلكترونية، وهو ما ساعد على التعامل السريع مع أي أعطال، ومنع حدوث أي تأخير في عملية التصويت.

وأشار إلى أن الفريق الفني للهيئة كان في حالة استعداد دائم للتدخل وحل أي مشكلة قد تطرأ.

واختتم بنداري تصريحاته بالإشارة إلى بدء عمليات الفرز في عدد من المقرات التي أغلقت أبوابها، وأن الهيئة الوطنية للانتخابات ستعلن النتائج تباعًا، بمجرد انتهاء الفرز في كل لجنة.

كما شدد على أن الهيئة تعمل باستمرار على توفير كافة الضمانات لسلامة ونزاهة العملية الانتخابية في الخارج.

بنداري: غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات تتابع الاستعدادات ليومي 4 و5 أغسطس

ولفت إلي أن غرفة العمليات المركزية التابعة للهيئة لا تتابع فقط تصويت المصريين في الخارج، بل بدأت منذ الصباح متابعة الاستعدادات ليومي الاقتراع بالداخل، المقررين يومي 4 و5 أغسطس الجاري، في كافة محافظات الجمهورية.

وأوضح أن القضاة المكلفين بالإشراف على اللجان الانتخابية بدأوا بالفعل في استلام المقار، وتوفير كافة التجهيزات اللوجستية اللازمة.

وأضاف: أن الهيئة الوطنية للانتخابات حرصت على تجهيز اللجان بكافة الأدوات اللازمة، مثل صناديق الاقتراع والسواتر، بالإضافة إلى أوراق التصويت، لضمان الجاهزية الكاملة قبل فتح اللجان أمام المواطنين.

كما أشار إلى أن القضاة انتقلوا إلى مواقعهم في المحافظات المختلفة، وتم تدبير الإقامة المناسبة لهم، بما يتيح أداء مهمتهم بسهولة ودون معوقات.

وأكد بنداري أن الهيئة وضعت خطة متكاملة لضمان انضباط العملية الانتخابية في الداخل، مشددًا على أن كل لجنة ستكون تحت إشراف قضائي كامل، وبالتعاون مع الجهات الأمنية والمحلية لتأمين المقار وتسهيل دخول الناخبين.

وأضاف أن جميع اللجان ستكون مرتبطة بغرفة العمليات المركزية التي تعمل على مدار الساعة لرصد أي طارئ أو استفسار.

ودعا بنداري المواطنين المصريين المقيدين في قاعدة بيانات الناخبين إلى المشاركة الفاعلة في الاستحقاق الدستوري، مؤكدًا أن الهيئة وفرت كل التيسيرات التكنولوجية والتنظيمية لتحقيق تجربة اقتراع آمنة وسريعة، ووجّه رسالته قائلًا: "شارك.. صوتك هيوصل".

الهيئة الوطنية للانتخابات توفر التكنولوجيا والتيسيرات لتسهيل عملية التصويت

وقال إن الهيئة وجّهت كافة إمكانياتها لتوفير تجربة انتخابية آمنة وسلسة للمواطنين المصريين داخل مصر وخارجها، مشددًا على أهمية المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 باعتبارها استحقاقًا دستوريًا لكل مواطن مقيد بقاعدة بيانات الناخبين.

وأوضح أن الانتخابات تجري بإشراف قضائي كامل، ووفق أعلى معايير الشفافية.

وأضاف بنداري، أن الهيئة سخّرت كل أدوات التكنولوجيا الحديثة لتيسير إجراءات التصويت على المواطنين، سواء من حيث التحقق من بيانات الناخبين أو متابعة التصويت من خلال غرفة العمليات المركزية.

كما أكد أن الهيئة اتخذت إجراءات احترازية لتأمين المقرات الانتخابية، وضمان سهولة الدخول والخروج من اللجان.

وأكد المدير التنفيذي للهيئة أن النجاح الذي تحقق في تصويت المصريين بالخارج يعكس مدى الجدية التي تبذلها الهيئة لضمان سير العملية الانتخابية بانتظام.

وتابع: "لم نترك شيئًا للصدفة، ونعمل منذ أسابيع على توفير كل ما يضمن سير العملية بسهولة، سواء في الجانب التقني أو الإداري أو الأمني".

وفي ختام حديثه، دعا بنداري جميع المواطنين إلى التوجه إلى لجانهم الانتخابية يومي 4 و5 أغسطس، والتصويت بحرية تامة، مؤكدًا أن المشاركة هي تعبير عن المواطنة الفعالة، وأن صوت كل مواطن سيكون له تأثير حقيقي في رسم ملامح المرحلة القادمة في مصر.

وشدد على أن الهيئة تضمن نزاهة كاملة وشفافية مطلقة في كل مراحل العملية الانتخابية.

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