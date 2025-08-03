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حوادث

لرفع نسب المشاهدات، اعترافات البلوجر مداهم المتهم بنشر فيديوهات خادشة للحياء

البلوجر مداهم، فيتو
البلوجر مداهم، فيتو

أدلى البلوجر مداهم المتهم بنشر فيديوهات خادشة للحياء على مواقع التواصل بالقليوبية، باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث.

 

اعترافات البلوجر مداهم بنشر فيديوهات خادشة للحياء

وبمواجهته بمقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء وتمثل خروجًا سافرًا على الآداب العامة، اعترف المتهم بنشر الفيديوهات عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي “التيك توك” بهدف رفع نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية كبيرة.


وأضاف المتهم، أنه يتعاطى المخدرات وأن المخدرات التى تم ضبطها معه بقصد التعاطي وليس الاتجار.

 

وبمواجهته، أقرّ بقيامه بنشر الفيديوهات عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف رفع نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، كما اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد التعاطي.

كانت أجهزة وزارة الداخلية، كشفت عن تفاصيل ضبط البلوجر مداهم صانع المحتوى، نشر فيديوهات خادشة للحياء على مواقع التواصل بالقليوبية.

 

ضبط البلوجر مداهم


وذكر بيان أمني؛ أنه في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الممارسات المنافية للقيم والآداب العامة على مواقع التواصل الاجتماعي، وردت بلاغات إلى الأجهزة الأمنية تفيد بقيام أحد صناع المحتوى بنشر مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء وتمثل خروجًا سافرًا على الآداب العامة.

 

ضبط البلوجر مداهم
ضبط البلوجر مداهم

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم وضبطه بدائرة قسم شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، وعُثر بحوزته على مبالغ مالية بعملات محلية وأجنبية، ومشغولات ذهبية، وكمية من مخدري الحشيش والأفيون.

 

 

 

ضبط البلوجر مداهم
ضبط البلوجر مداهم

وبمواجهته، أقرّ بقيامه بنشر الفيديوهات عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف رفع نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، كما اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد التعاطي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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