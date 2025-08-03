لرفع نسب المشاهدات، اعترافات البلوجر مداهم المتهم بنشر فيديوهات خادشة للحياء

أدلى البلوجر مداهم المتهم بنشر فيديوهات خادشة للحياء على مواقع التواصل بالقليوبية، باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث.

اعترافات البلوجر مداهم بنشر فيديوهات خادشة للحياء

وبمواجهته بمقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء وتمثل خروجًا سافرًا على الآداب العامة، اعترف المتهم بنشر الفيديوهات عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي “التيك توك” بهدف رفع نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية كبيرة.



وأضاف المتهم، أنه يتعاطى المخدرات وأن المخدرات التى تم ضبطها معه بقصد التعاطي وليس الاتجار.

وبمواجهته، أقرّ بقيامه بنشر الفيديوهات عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف رفع نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، كما اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد التعاطي.

كانت أجهزة وزارة الداخلية، كشفت عن تفاصيل ضبط البلوجر مداهم صانع المحتوى، نشر فيديوهات خادشة للحياء على مواقع التواصل بالقليوبية.

ضبط البلوجر مداهم



وذكر بيان أمني؛ أنه في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الممارسات المنافية للقيم والآداب العامة على مواقع التواصل الاجتماعي، وردت بلاغات إلى الأجهزة الأمنية تفيد بقيام أحد صناع المحتوى بنشر مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء وتمثل خروجًا سافرًا على الآداب العامة.

ضبط البلوجر مداهم

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم وضبطه بدائرة قسم شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، وعُثر بحوزته على مبالغ مالية بعملات محلية وأجنبية، ومشغولات ذهبية، وكمية من مخدري الحشيش والأفيون.

ضبط البلوجر مداهم

وبمواجهته، أقرّ بقيامه بنشر الفيديوهات عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف رفع نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، كما اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد التعاطي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.