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أخبار مصر

انطلاق القطار الثالث لنقل السودانيين وذويهم من القاهرة إلى أسوان

السودانيون المغادرون
السودانيون المغادرون إلى بلادهم، فيتو

التقت “فيتو” بعدد من السودانيين المغادرين للقاهرة عبر قطار السكك الحديدية الثالث والذى ينطلق بعد قليل من محطة مصر فى طريقه إلى أسوان لنقل الإخوة السودانيين بعد استقرار الأوضاع في بلادهم. 

وأبدى الأشقاء السودانيون رضاهم عن خدمات وزارة النقل وتوفيرها للقطارات لنقلهم وتيسير عمليات دخولهم إلى معبر قسطل تمهيدا لنقلهم الى مناطق إقامتهم بالسودان.

 القطار الثالث لنقل السودانيين وذويهم من القاهرة إلى أسوان

وأطلقت السكة الحديد، القطار الثالث المخصص لنقل الأشقاء السودانيين وذويهم من القاهرة إلى أسوان، وذلك اليوم الأحد، ضمن خطة تسهيل العودة الطوعية للمقيمين منهم في مصر إلى وطنهم.

وينطلق بعد قليل القطار الثالث من محطة مصر القطار رقم 1940 (ثالثة مكيفة)، الساعة 11:00 صباحًا، ليصل إلى محطة أسوان الساعة 11:00 مساءً في نفس اليوم، طبقا لجدول تشغيل القطار الأول الذي تم تسييره في 21 يوليو الجاري.

على أن يعود القطار من أسوان إلى القاهرة يوم الثلاثاء 29 يوليو برقم 1945 (ثالثة مكيفة)، حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 07:50 صباحًا، ويصل إلى محطة القاهرة الساعة 21:50 مساءً، وذلك لخدمة جمهور الركاب وتوفير وسيلة نقل مريحة ومنظمة.

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العودة الطوعية قطار السكك الحديدية الثالث محطة مصر أسوان وزارة النقل

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