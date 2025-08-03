الأحد 03 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

أجواء لطيفة، الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الأحد

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الأحد، حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضا تدريجيا على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد والقاهرة الكبرى ويسود طقس حار رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما تظهر بعض السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

 

توقعات حالة الطقس في أغسطس، أمطار بالجنوب ورياح تلطف الأجواء

أمطار خفيفة وشبورة كثيفة، الأرصاد تكشف حالة طقس الثلاثاء


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وحار رطب على  السواحل الشمالية وشديد الحرارة رطب على جنوب الصعيد، وجنوب سيناء.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة رطب في أول الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

 

أكدت هيئة الأرصاد الجوية  أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من 2:4  درجات مئوية.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  34

درجة الحرارة المحسوسة: 36

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة المحسوسة: 34

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 37

درجة الحرارة المحسوسة: 39

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 37

درجة الحرارة المحسوسة: 39

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 40

درجة الحرارة المحسوسة: 41

وفصل الصيف أكثر الفصول استقرارا فى الأحوال الجوية حيث  تتأثر مصر خلال فصل الصيف  بامتداد منخفض الهند الموسمى والذي يعمل على ارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الرطوبة مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس، كما يتخلل امتداد مرتفع العروض الوسطى ويجلب معه كتلًا هوائية قادمة، من جنوب أوروبا، التي تعمل على تحسن نسبى فى درجات الحرارة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الأرصاد تعلن حالة الطقس الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس الطقس اليوم الأحد الطقس اليوم

مواد متعلقة

توقعات حالة الطقس في أغسطس، أمطار بالجنوب ورياح تلطف الأجواء

توقعات بسقوط أمطار اليوم على هذه الأماكن

الأرصاد: رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق اليوم

حاجة تانية، درجة الحرارة اليوم السبت في محافظات مصر

حالة الطقس اليوم السبت، انخفاض جديد بدرجات الحرارة وتحذير من ظاهرتين جويتين

حالة الطقس غدا، رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

منها القاهرة، أماكن سقوط الأمطار غدا السبت

الأكثر قراءة

وفاء عامر: شائعات "ابنة مبارك" غير صحيحة ولن أظهر مجددا مع البلوجرز

بزيادة 100 ألف دولار سنويا، تفاصيل العرض النهائي لتجديد عقد ديانج مع الأهلي

بيراميدز يسيطر على جوائز دير جيست للأفضل في مصر

في بث مباشر، التيك توكر شاكر يتوعد بمقاضاة مروجي شائعة القبض عليه

والد ضحية حفل محمد رمضان: لم أتلق عزاءً أو تعويضًا من أحد (فيديو)

وفاة محمد أبو النجا "بونجا" حارس مرمي وادي دجلة

أصالة تتألق في ختام مهرجان جرش بالأردن وابنتها شام تدعمها (فيديو)

شرط أساسي لمباشرة أعضاء الشيوخ أعمالهم، وهذه أبرز الالتزامات

خدمات

المزيد

البلدي تتراجع 9 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الأحد 3 أغسطس 2025

شرط أساسي لمباشرة أعضاء الشيوخ أعمالهم، وهذه أبرز الالتزامات

تنسيق الجامعات 2025، قائمة مصروفات جامعة مصر للمعلوماتية 2025/2026

قبل انطلاق المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات 2025، تعرف على قواعد التوزيع الجغرافي

المزيد

انفوجراف

تفاصيل تعيينات مجلس الشيوخ بقرار رئيس الجمهورية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 3 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم السعال في المنام وعلاقته بالهموم والمشاكل

ما حكم صلاة عجوز أخطأت أثناء الفريضة بسبب النسيان؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads