السبت 02 أغسطس 2025
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حالة الطقس اليوم السبت، انخفاض جديد بدرجات الحرارة وتحذير من ظاهرتين جويتين

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو

حذرت الأرصاد الجوية من شبورة مائية على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى، وعلى الطرق المؤدية من وإلى وسط سيناء ومدن القناة وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء مما يساعد على تلطيف الأجواء.

 

منها القاهرة، أماكن سقوط الأمطار غدا السبت

حالة الطقس غدا السبت 2- 8- 2025 في محافظة الفيوم


أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم السبت، حيث  تنخفض درجات الحرارة انخفاضًا تدريجيًّا على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد والقاهرة الكبرى.

وتوقعت أن يسود طقس حار رطب نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما تظهر بعض السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارًا

وتوقعت الأرصاد الجوية أيضًا أن  يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وحار رطب على  السواحل الشمالية وشديد الحرارة رطب على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للحرارة رطب  في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

أكدت هيئة  الأرصاد الجوية  أن ارتفاع نسب الرطوبة والهدوء النسبي للرياح  يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من 2 إلى 4 درجات مئوية.

 

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة  اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  34

درجة الحرارة المحسوسة: 36

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 30

درجة الحرارة المحسوسة: 33

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 37

درجة الحرارة المحسوسة: 39

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة المحسوسة: 37

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 40

درجة الحرارة المحسوسة: 41

وفصل الصيف أكثر الفصول استقرارًا فى الأحوال الجوية حيث  تتأثر مصر خلال فصل الصيف  بامتداد منخفض الهند الموسمي الذي يعمل على ارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الرطوبة  مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس، كما  يتخلل امتداد مرتفع العروض الوسطى ويجلب معه كتلًا هوائية قادمة، من جنوب أوروبا، التي تعمل على تحسن نسبي في درجات الحرارة. 

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