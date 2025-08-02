السبت 02 أغسطس 2025
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حوادث

قرار قضائي جديد في دعوى تصحيح أوراق إجابات الثانوية العامة

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، إحالة أولى جلسات الدعوى المقامة لتصحيح أوراق إجابات طلاب الثانوية العامة يدويا، لعدم دقة النتائج الصادرة لهيئة المفوضين لوضع التقرير القانوني الخاص بها.

تصحيح أوراق إجابات عدد من طلاب الثانوية العامة يدويا

وتقدم محامٍ بدعوى قضائية يطالب خلالها بتصحيح أوراق إجابات عدد من طلاب الثانوية العامة يدويا، لعدم دقة النتائج الصادرة بشأن الطلاب.

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الثانوية العامة أجواء الثانوية العامة التعليم العالي وزارة التربية والتعليم

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