قرار قضائي جديد في دعوى تصحيح أوراق إجابات الثانوية العامة

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، إحالة أولى جلسات الدعوى المقامة لتصحيح أوراق إجابات طلاب الثانوية العامة يدويا، لعدم دقة النتائج الصادرة لهيئة المفوضين لوضع التقرير القانوني الخاص بها.

تصحيح أوراق إجابات عدد من طلاب الثانوية العامة يدويا

وتقدم محامٍ بدعوى قضائية يطالب خلالها بتصحيح أوراق إجابات عدد من طلاب الثانوية العامة يدويا، لعدم دقة النتائج الصادرة بشأن الطلاب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.