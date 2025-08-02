السبت 02 أغسطس 2025
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رئيس قناة السويس: فقدنا 60% من العائد الدولاري بسبب الحرب على غزة

قناة السويس، فيتو
قناة السويس، فيتو
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كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عن خسائر غير مسبوقة تكبدتها القناة خلال العامين الماضيين، موضحًا أن الحرب الدائرة في قطاع غزة وما تشهده مناطق البحر الأحمر وباب المندب أثرت بشكل مباشر على حركة عبور السفن.

 

خسائر قناة السويس بسبب حرب غزة

وقال ربيع، خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”، إن قناة السويس خسرت نحو 55% من عدد السفن المارة سنويًا، و60% من العائد بالدولار، معتبرًا أن هذه النسب "كبيرة" وتسببت في معاناة مستمرة لهيئة قناة السويس.

 

مستهدف إيرادات قناة السويس وحجم الخسائر

ولفت أسامة ربيع، إلي أنه كان متوقعًا تحصيل إيرادات عبور السفن في قناة السويس حوالي 12 مليار دولار في 2024 ولكن بسبب الحرب والتوترات الإقليمية تم تحصيل 4 مليارات دولار فقط.

 

وأكد أن الاحتفال اليوم بذكرى تأمين قناة السويس يجسد قدرة الهيئة على الصمود في أصعب الظروف، مشددًا: "رغم الخسائر لا نستسلم، ونعمل على تطوير وتجديد الأسطول البحري وفتح مشروعات مياه وكباري، وهذا لا يحدث في كثير من دول العالم"، مضيفًا أن القناة التي يبلغ عمرها 153 عامًا ما زالت قادرة على مواجهة التحديات ومواصلة دورها الاستراتيجي العالمي.
 

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