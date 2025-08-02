جولات ميدانية لوزير قطاع الأعمال بالمحافظات لمتابعة العمل بالمصانع والشركات "إنفوجراف"

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة قطاع الأعمال العام انفوجراف عن النشاط المكثف لوزارة قطاع الأعمال العام خلال شهر يوليو 2025.

وتضمن النشاط جولات ميدانية للمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام في عدد من المحافظات لمتابعة سير العمل في المصانع والشركات والوقوف على مستجدات مشروعات التطوير ومعدلات التنفيذ. كما شملت الأنشطة لقاءات مع عدد من الوزراء واجتماعات دورية برؤساء الشركات القابضة والتابعة لبحث خطط التطوير وتعزيز الأداء.

وكان تفقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، شركة طنطا للكتان والزيوت اليوم، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك في إطار جولاته الميدانية بالشركات التابعة لمتابعة سير العمل والإنتاج وموقف المشروعات.

استعرض الوزير، في مستهل الزيارة، مؤشرات أداء الشركة ونتائج الأعمال، والطاقات الإنتاجية وعمليات البيع والتسويق، وموقف التعاقدات الزراعية، والرؤية المستقبلية، مشددًا على أهمية النهوض بصناعة الكتان باعتبارها صناعة استراتيجية ذات قيمة مضافة عالية، تمثل ركيزة أساسية للتكامل مع شركات الغزل والنسيج ودعم الصناعات التحويلية، بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد.

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