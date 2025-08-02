جلسة نقاشية في قمة «ستارت» لاستعراض المهارات المؤهلة للشباب في سوق العمل

تحت عنوان "تبدأ فين؟ أول خطوة فى مشوارك المهني" ناقشت الجلسة الثالثة من فعاليات قمة "ستارت" لختام أنشطة وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية للعام الجامعي 2024-2025، أهم المهارات التي يجب أن يمتلكها الشباب والمؤهلة لسوق العمل، وأدارتها أماني حلمي الخبيرة الموارد البشرية.

وأوضحت رانيا أيمن المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Enterprenelle، أن المهارات لسوق العمل متعددة وتنمية هذه المهارات يبدأ منذ الالتحاق بالتعليم الجامعي، مؤكدة أن من أهم المهارات التي يجب أن يتعلمها الشباب هى الالتزام والتفكير الجيد فى المسارات المهنية المتعددة لاختيار المناسب منها وتحقيق نجاحات فى هذا المسار يحتاج إلى جهد واسع وتعلم مستمر.

ومن جانبه أشار عمرو العباسي المدير العام لشركة EdVentures وهو صندوق متخصص فى الاستثمار فى تكنولوجيا التعليم ان كل شهادة مهنية يحصل عليها المتدرب تضعه فى مستوى أعلى ومن المهم أن يحدد المجال الذي يرغب فى العمل به ويبدأ فى تعلم جميع المهارات الخاصة بهذا المجال وقراءة الواقع بصفة مستمرة لانه فى ظل التطور التكنولوجى كل ٦ شهور تختفى وظائف وتظهر أخرى بحكم سرعة التطور خاصة المجالات التكنولوجية.



ونصح العباسى الشباب بالتعلم المستمر والاضطلاع على أحدث ما ينشر فى مجاله ويتسم بالذكاء الاجتماعي والقدرة على بناء الثقة والتواصل والسمعة الطيبة.

وتهدف قمة " ستارت" توفير فرص تدريبية في الشركات INTERNSHIP، وإطلاق منصة ستارت التي ستكون المنصة الإلكترونية لمشروع الجامعات خلال الفترة المقبلة لتسهيل التواصل مع طلاب الجامعات وتنفيذ برامج تدريبية أون لاين.

هذا ويشارك في الفعالية حوالي 100 شركة وبنك ومنظمات المجتمع المدني وشركات ناشئة.

وستتضمن الفعالية إقامة (10) ورش تدريبية للطلاب علي مهارات سوق العمل وكتابة السيرة الذاتية ومهارات وتطوير الذات والتعامل مع التكنولوجيا المتقدمة وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.

كما ستشهد مجموعة من الجلسات الحوارية والنقاشية مع رواد أعمال وأصحاب تجارب نجاح في المجالات المختلفة، فضلا عن جلسة بعنوان دور المنظمات الدولية في تطوير سوق العمل.

كما تم دعوة عدد" 100" متحدث من مجالات متنوعة لمنح الطلاب المشاركين خبرات وتجارب مهمة في مرحلة الاستعداد لدخول سوق العمل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.