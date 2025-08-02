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رياضة

32 حكما يشاركون في اليوم الأول بمعسكر حكام النخبة استعدادا للدورى الممتاز

معسكر حكام النخبة
معسكر حكام النخبة بالأسكندرية، فيتو

الحكام، انطلق اليوم معسكر النخبة للحكام المصريين استعدادا لانطلاق الدورى الممتاز الجديد بالإسكندرية، وتم تقسيم الحكام  لـ 3 أفواج ضم الفوج الأول 32 حكما (18 حكم ساحة و14 مساعدا).

محاضرات نظرية وفيديو تست

يتضمن المعسكر محاضرات نظرية واختبارات فيديو تست، بجانب تدريبات تكتيكية وبدنية بالملعب صباحا وتدريبات عملية بالملعب مساءا تحت إشراف أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام الرئيسية.

يمتد معسكر الإسكندرية من 2 إلى 7 أغسطس تحت إشراف وتنظيم منطقة الإسكندرية لكرة القدم، ويشهد انضمام فوجين من الحكام يتبعه معسكر ثالث لحكام النخبة بالقاهرة.

الاختبار البدني يحدد المشاركين في معسكر إعداد الحكام

 وحدد اللجنة الرئيسية برئاسة الكولومبي أوسكار رويز، اختيار الحكام المشاركين في معسكر الإعداد بناءا على نتائج الاختبار البدني "الوارنر بيست" الذي جرى قبل بضعة أيام لتحديد المشاركين في معسكر الإعداد للموسم الجديد. 

حيث يشكل الاختبار البدني محطة حاسمة لاختيار حكام الدوري الممتاز المشاركين في المعسكر التدريبي، في الفترة من 2 إلى 11 أغسطس بالإسكندرية.

وحددت اللجنة أسماء الحكام الذين أثبتوا جاهزيتهم البدنية، حيث يعتبر اجتياز اختبار “الوارنر تيست” شرطًا لا غنى عنه من أجل المشاركة في معسكرات الإعداد المقبلة.

واستقرت لجنة الحكام خلال الساعات الماضية على أسماء الفوج الأول للحكام الذين سيشاركون في معسكر الإعداد بالإسكندرية، ويمتد معسكر الفوج الأول في الفترة من 2 إلى 4 أغسطس المقبل.

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