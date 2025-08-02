السبت 02 أغسطس 2025
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الداخلية تنهي استعداداتها لتأمين انتخابات مجلس الشيوخ 2025.. رفع حالة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات.. الدفع بقوات التدخل السريع والشرطة النسائية (فيديو وصور)

الداخلية تستنفر أجهزتها
الداخلية تستنفر أجهزتها لتأمين انتخابات مجلس الشيوخ 2025

أنهت وزارة الداخلية كافة استعداداتها الأمنية لتنفيذ خطة التأمين الوطنية الخاصة بـ انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025، والتي أقرها وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، في إطار الاستراتيجية الشاملة لتأمين العملية الانتخابية وضمان سلامة المواطنين أثناء مشاركتهم في التصويت.

حالة طوارئ ورفع درجة الاستعداد القصوى

وأعلنت الوزارة رفع حالة الاستعداد القصوى في جميع القطاعات الأمنية على مستوى الجمهورية، مع التأكيد على تكثيف الانتشار الأمني في محيط اللجان الانتخابية، والمحاور المؤدية إليها، والدفع بـ: قوات التدخل السريع  والشرطة النسائية، ودوريات أمنية ثابتة ومتحركة، وخدمات مرورية لتنظيم الحركة وتسهيل التنقل.

تأمين شامل وتحرك فوري

تشمل الخطة إجراءات فورية للتعامل مع أي طارئ أو محاولة تعكير صفو العملية الانتخابية، وذلك من خلال: تجهيز غرف عمليات أمنية تعمل على مدار الساعة، ونشر أقوال أمنية وخدمات مرورية مدعّمة بأحدث الوسائل، وتوفير أدوات لوجستية وتقنيات مراقبة ذكية، ومراعاة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة داخل اللجان ومحيطها.

 متابعة ميدانية من القيادات الأمنية

ويقوم مديرو الأمن والقيادات الميدانية بالإشراف المباشر على تنفيذ الخطة، والمرور على القوات للتأكد من:جاهزية العناصر الشرطية، والاطلاع على المهام الموكلة إليهم، والتشديد على الجانب الإنساني في التعامل مع المواطنين.

 الداخلية تدعو المواطنين للتعاون

أكدت وزارة الداخلية في بيان رسمي، على أهمية تلاحم المواطنين مع رجال الشرطة، والالتزام بالتعليمات الأمنية لضمان سير الانتخابات في مناخ ديمقراطي آمن ومنظم، مشددة على التزام رجال الأمن بأداء مهامهم في إطار القانون وضوابط حقوق الإنسان.

غرفة عمليات الوزارة تتابع الحالة الأمنية 

وفى سياقٍ متصل تعمل غرف العمليات بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية على مدار الـ 24 ساعة، والتى تتولى متابعة كافة البلاغات والإخطارات وتوجيه القوات لمحل البلاغات للتعامل الفورى والسريع.

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وتؤكد وزارة الداخلية على استنفار كافة الطاقات والتزام رجال الشرطة بآداء كافة المهام الموكلة إليهم فى الإطار القانونى للحفاظ على أمن الوطن والمواطنين، كما تؤكد على ضرورة تلاحم وترابط المواطنين مع رجال الشرطة من أجل الحفاظ على أمن واستقرار البلاد، وتهيب بالجميع الإلتزام بالتعليمات والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان.

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