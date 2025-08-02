السبت 02 أغسطس 2025
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خارج الحدود

انتهاء التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ بسفارات طوكيو والصين وسنغافورة

مجلس الشيوخ، فيتو
مجلس الشيوخ، فيتو

انتهت سفارت  مصر في الصين وطوكيو وسنغافورة، من عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 في ثانى وآخر أيام التصويت.

 

انتهاء عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025

وأغلقت قبل قليل، لجنتا الاقتراع في السفارة المصرية في طوكيو أبوابها مع انتهاء المدة المحددة للتصويت، ضمن اليوم الثاني لـ انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين المقيمين بالخارج.

وكانت السفارات  شهدت إقبالا من الناخبين خلال اليومين الأول والثانى من انتخابات مجلس الشيوخ.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات قد حددت يومي 1 و2 أغسطس الجاري لتصويت المصريين في الخارج في انتخابات مجلس الشيوخ، بينما حددت يومي 4 و5 أغسطس لتصويت المصريين في الداخل.

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انتخابات مجلس الشيوخ 2025 طوكيو مجلس الشيوخ سنغافورة السفارة المصرية الصين

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