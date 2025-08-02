السبت 02 أغسطس 2025
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أخبار مصر

الهيئة الوطنية للانتخابات تتابع انتخابات مجلس الشيوخ 2025 في 110 دول (فيديو)

القاضي احمد بنداري
القاضي احمد بنداري
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تتابع الهيئة الوطنية للانتخابات  مع السفارات المصرية تصويت المصريين بالخارج في اليوم الثاني والأخير  في انتخابات مجلس الشيوخ. 

ويعقد القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة لقاءات مع السفراء داخل القنصليات والسفارات عبر الفيديو كونفرانس لمتابعة انتظام العملية الانتخابية في بث مباشر على موقع الصفحة الرسمية للهيئة بمواقع التواصل الاجتماعي.

 

ويمكن الاطلاع عليها من خلال الرابط الآتي:

وأضاف مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن التصويت مستمر داخل 127 لجنة اجتماعية موزعة على 110 دول، بعد غلق لجان انتخابية في باقي الدول وفقا للتوقيت المحلي لكل دولة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه تم تجهيز مراكز الاقتراع داخل وخارج الجمهورية بلغ المقرات ١٣٦ مقر بالخارج في ١١٧ دولة تم الانتهاء من معاينة المقرات بالداخل بـ  ٨٢٣٦ مقر، مشيرا إلى أن معظم المقرات في الدور الارضي مجهزة بالسواتر والأدوات المكتبات.    

ولفتت إلى تجهيز لوحات إرشادات بالخارج لتوضيح آلية التصويت في الداخل والخارج بالاضافة للوحات الاشارات لذوي الاعاقة السمعية بالاضافة الي كارت برايل موضح به كيفية التصويت لذوي الإعاقة البصرية وتم طباعة هذه الكروت وتوزيعها على اللجان.  

وأشار إلى أن هناك رمز استجابة سريع على اللوحات الإرشادية في اللجان  لتوعية الناخبين بطريقة التصويت.  

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