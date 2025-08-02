معامل التنسيق بجامعة عين شمس تستقبل 6000 طالب خلال المرحلة الأولى

تنسيق الجامعات، أعلن قطاع التعليم والطلاب عن انتهاء معامل الحاسب الآلي للتنسيق الإلكترونى بجامعة عين شمس من استقبال طلاب الثانوية العامة خلال المرحلة الأولى من التنسيق حيث توافد ما يزيد على ٦٠٠٠ طالب وطالبة على مدار الأيام الماضية.

وتم تخصيص ١٤ معملا تعمل جميعها منذ التاسعة من صباح كل يوم خلال مدة التنسيق وحتى الثالثة عصرًا مزودة بـ 310 جهاز كمبيوتر، وذلك بكليات الحاسبات والمعلومات والآداب داخل الحرم الجامعي بالعباسية،وكلية الزراعة بشبرا الخيمة، وكلية البنات بمصر الجديدة، وكلية الهندسة بعبده باشا بالعباسية إلى جانب معامل الطلاب من ذوي الهمم بكليتي الآداب والحاسبات والمعلومات وذلك تحت رعاية د. محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة وبإشراف قطاع التعليم والطلاب، الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب.

وأشاد الطلاب وأسرهم بخدمة معامل التنسيق بالجامعة وتخصيص عدد كاف من أماكن الإنتظار لراحتهم بالإضافة إلى كفاءة الإداريين المشرفين على المعامل، حيث تم تسجيل رغبات أبنائهم الطلاب بسهولة ويسر.



وقد لاقت معامل التنسيق المخصصة للتعامل مع أبنائنا ذوي الاحتياجات الخاصة إقبالا عاليا، حيث وفرت لهم الجامعة كافة الخدمات وسبل الراحة حتى الانتهاء من عملية التنسيق.

وكان الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة قد كلف قطاع التعليم والطلاب بضرورة الاستعداد التام والمتابعة المستمرة لضمان نجاح عملية التنسيق، وتوفير كافة التسهيلات والخدمات اللوجستية اللازمة لجميع الطلاب حتى انتهاء مراحل التنسيق المختلفة.

كما يمكن للطلاب وذويهم زيارة جناح جامعة عين شمس خلال معرض التعليم العالي EDUGATE والذي من المقرر إقامته في الفترة من ٣ وحتى ٥ من أغسطس القادم بفندق كمبنسكي التجمع الخامس او من خلال مقر شئون الطلاب بالجامعة للتعرف على البرامج الدراسية المختلفة المتاحة في الجامعة لمساعدتهم في الالتحاق بالتخصصات التي تتناسب مع رغباتهم وميولهم في الدراسة وتلبى احتياجات سوق العمل ووظائف المستقبل، هذا بالإضافة إلى شرح تفصيلى عن كيفية الالتحاق بهذه التخصصات والبرامج.

يذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أعلنت في وقت سابق عن الحدود الدنيا للقبول بالمرحلة الأولى من التنسيق كالتالي:



* الشعبة العلمية: 293 درجة فأكثر، بنسبة 91.56% فأكثر (21853 طالبًا).

* الشعبة الهندسية: 283 درجة فأكثر، بنسبة 88.44% فأكثر (16577 طالبًا).

* الشعبة الأدبية: 233 درجة فأكثر، بنسبة 72.81% فأكثر (54073 طالبًا).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.