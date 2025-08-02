شمال سيناء تنهي استعداداتها لانطلاق ماراثون انتخابات الشيوخ

أعلنت محافظة شمال سيناء اكتمال كافة التجهيزات النهائية لاستحقاق انتخابات مجلس الشيوخ 2025، المقرّر موعدها يومي الاثنين والثلاثاء 4 و5 أغسطس.

شمال سيناء تنهي استعداداتها لانتخابات الشيوخ

أوضح اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، أن المحافظة وفّرت بنية تحتية شاملة تشمل مولدات كهرباء احتياطية، وتوفير الإنارة والنظافة، ونشر سيارات إسعاف ونقاط طبية، مع الحفاظ على جاهزية خطوط الهاتف الأرضي باللجان.

كما تم إنشاء غرفة عمليات مركزية في ديوان عام المحافظة، ولمتابعة سير العملية الانتخابية والتعامل الفوري مع أي طارئ.

وكذلك توافر مقاعد لمحدودي الحركة وكبار السن، وكراسي متحركة لذوي الهمم، ومظلات للحماية من أشعة الشمس.

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