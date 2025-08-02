القسام: المقاومة وسلاحها استحقاق وطني قانوني ما دام الاحتلال قائمًا

علقت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم السبت، على ما نشرته بعض وسائل الإعلام، نقلًا عن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، من أن الحركة أبدت استعدادها لنزع سلاحها.

القسام:المقاومة وسلاحها استحقاق وطني وقانوني ما دام الاحتلال قائمًا

وأكدت كتائب القسام مجددا على أن المقاومة وسلاحها استحقاق وطني وقانوني ما دام الاحتلال قائمًا، وقد أقرته المواثيق والأعراف الدولية، ولا يمكن التخلي عنهما إلا باستعادة حقوقنا الوطنية كاملة، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.

وفي السياق ذاته أفادت وكالة “رويترز” الإخبارية بأن حركة حماس تقول إنها لن تتخلى عن سلاحها إلا بإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط: حماس لا تمانع التخلي عن سلاحها

وقبل وقت سابق من اليوم قال المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، إن حركة حماس منفتحة على التخلي عن سلاحها، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ملتزم بإنهاء حرب غزة.

وأضاف ويتكوف، وفق وسائل إعلام إسرائيلية: "الخطة هي إنهاء الحرب، ويجب تغيير مسار التفاوض إلى مبدأ الكل أو لا شيء".

وأكد: "هدفنا هو استعادة المحتجزين في صفقة واحدة وإنهاء الحرب وليس إبرام صفقات جزئية، ولا يمكن الحديث عن نصر ما لم يتم تحرير جميع الرهائن".

من جانب آخر، أشار ويتكوف إلى أن هناك جهدا مشتركا من إسرائيل والولايات المتحدة لتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والدواء، إلى غزة.

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